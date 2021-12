"Me encantaría ir a River, es de los más grandes de Sudamérica", dijo el volante colombiano Ángel

El volante colombiano Fabián Ángel, de Junior de Barranquilla, expresó hoy sus ganas de jugar en River Plate, el último campeón del fútbol argentino, al cual considera "uno de los más grandes de Sudámerica" y reconoció que hubo un interés del club.

"Me encantaría ir a River, es de los más grandes de Sudamérica. Sería muy feliz con representar a un club como River", señaló el volante a radio Colonia.

Ángel tiene 20 años, se desempeña como volante central y es una de las promesas del fútbol colombiano. En 2020 se incorporó a Junior y tres años antes había sido convocado al Sudamericano y al Mundial Sub-17.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Puedo jugar como interior o volante más retrasado. En Junior de Barranquilla tuvimos una buena temporada, me recuperé del Covid-19 y pude volver a mi nivel. Creo que (Matías) Kranevitter es un jugador que se asemeja mucho a mi juego y uno de los que más vi cuando estaba en River", indicó el juvenil volante.

Ángel deslizó otro deseo: "Ser dirigido por Gallardo sería un privilegio, sería muy importante para mí en el tema de aprendizaje".

A su vez, reconoció que el club de Núñez inició contactos con su representante: "Mi agente me dijo que hubo un acercamiento con River. Tengo contrato con Junior hasta 2023. Ojalá se me de la posibilidad de estar allá. Teo (Gutiérrez) me contó mucho de River acá en Junior, me dijo que es un gran club".

Con información de Télam