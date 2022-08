"Me desperté cuando me hacían la tomografía", dijo el futbolista Ian Escobar

El defensor de Aldosivi Ian Escobar, quien sufrió un traumatismo de cráneo durante el partido contra Lanús, reveló hoy que recuperó el conocimiento cuando le hacían la tomografía en la clínica en donde lo asistieron.

"No me acuerdo nada de lo que pasó, me desperté cuando me hacían la tomografía", contó Escobar en declaraciones a TyC Sports.

El lateral izquierdo del "Tiburón" fue protagonista el domingo de un duro choque de cabezas con Iván Cazal, delantero de Lanús, y debió ser trasladado en ambulancia hasta una clínica porteña.

El futbolista, de 26 años, pasó la noche internado pero no pudo dormir normalmente porque todavía sentía "dolor en la cabeza".

Escobar está acompañado por su pareja y su hijo Santino, de 4 años, quienes estaban en la cancha de Lanús durante el dramático momento.

"Agradezco todos los mensajes que recibí, muchos de jugadores de Lanús", expresó Escobar, quien seguirá en observación hasta el miércoles.

Escobar llegó a Aldosivi en el último mercado de pases desde Banfield, y contra Lanús jugaba su cuarto partido con la camiseta del equipo marplatense.

El lateral izquierdo surgió de Chacarita Juniors y luego pasó por Talleres, San Martín de San Juan, Godoy Cruz y Banfield.

Con información de Télam