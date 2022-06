"Hay muchas cosas en las que tenemos que seguir creciendo", dijo Pedro Caixinha, DT de Talleres

El director técnico de Talleres de Córdoba, Pedro Caixinha, dijo estar “conforme” con el resultado, tras el triunfo del equipo ante Sarmiento de Junín por la Copa de la Liga, aunque entiende que “hay muchas cosas” en las que deben seguir creciendo.

"Estoy conforme con el resultado, aunque no soy para nada resultadista. Entramos muy bien al partido, pero el equipo se relajó un poquito y eso no me gustó", argumentó el portugués en conferencia de prensa que brindó en el estadio Mario Kempes.

A pesar del justo triunfo "albiazul", Caixinha se mostró exigente y aclaró: "No estoy conforme. Debemos identificar los puntos a seguir creciendo a pesar de los últimos 4 o 5 partidos de buena racha. Hubo cosas que no me gustaron".

El entrenador destacó además el acompañamiento del público en el mundialista cordobés, y dijo: "Que a la 1 de la tarde haya 40 mil personas apoyándonos es increíble. Creen en el proceso".

Con información de Télam