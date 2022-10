"Gallardo es de River, de River no se va", exclamó el Más Monumental

El hincha de River, en la previa del choque ante Estudiantes LP por la 23ra fecha de la Liga Profesional de Fútbol, se manifestó otra vez en el Más Monumental a favor de la continuidad de Marcelo Gallardo como entrenador.

La aparición del DT más ganador en la historia del club (14) generó el estadillo en las tribunas de un estadio completo por 23ra. vez consecutiva.

"¡Muñeeeeeco, Muñeeeecooo!", entonaron los espectadores y calentaron las gargantas en la fría noche de Núñez.

Luego, fueron por más: "¡Gallardo es de River y de River no se va!". Ese grito sonó como "loop" por varios segundos para que quedara bien claro que pretenden su continuidad.

Gallardo, el lunes pasado, en la última gala benéfica de la Fundación River, comandada por Clara D'Onofrio, hija del ex presidente del "Millonario", dejó una frase que quedó picando.

"No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender", expresó el Muñeco.

La campaña de River en el año fue decididamente mala en materia de resultados porque lo cerrará sin títulos. A eso le agregó las dos derrotas en el Superclásico ante Boca, partidos de bajo nivel y refuerzos que no rindieron lo esperado.

A pesar de todo, River está cerca de concretar su clasificación a la próxima Copa Libertadores y los hinchas no quieren saber nada con que Gallardo deje el club. Tampoco los dirigentes, quienes con Jorge Brito a la cabeza ya manifestaron su idea de renovarle el contrato.

Como en los últimos años, el mundo River estará pendiente de la palabra de Gallardo y, de acuerdo a lo que se comenta en los pasillos del Más Monumental, su trabajo continuará en 2023.

Con información de Télam