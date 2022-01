"Fuimos creativos en el mercado de pases", aseguró el vicepresidente de River, Matías Patanian

El vicepresidente de River Plate, Matías Patanian, aseguró que el club de Núñez fue "creativo en el mercado de pases" debido a la situación del país, durante la presentación del Fútbol Formativo para las Divisiones Inferiores.

"Estamos conformes, contentos, con el mercador de pases. La situación país te obliga a ser creativo y entendemos que lo fuimos", dijo Patanian.

"Nada de lo que hicimos se puede llevar a cabo si no está la voluntad del jugador. Parece una verdad de perogrullo, pero hay mucho de eso", sostuvo el directivo al destacar las ganas de los refuerzos por llegar a Núñez.

Patanian confirmó además que no se retiran del mercado, ya que Marcelo Gallardo insiste con la posibilidad de contar con Andrés Herrera (San Lorenzo), aunque Télam pudo averiguar que si en estos días el club de Boedo no acepta la oferta, el 'Muñeco' apostará con Alex Vigo.

En cuanto a los contratos de Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, Patanian explicó: "La situación es la que todos conocen, hicimos nuestros máximos esfuerzos por ellos, pero más allá de cuestiones puntuales, los jugadores terminan eligiendo dónde jugar".

"No me voy a expresar sobre los detalles de las negociaciones pero como en cada una hay dos partes y lamentablemente, en esta ocasión, no se pudo llegar a un acuerdo y si no se pudo es porque del otro lado lo entendieron así", añadió el directivo.

Por otro lado, al ser consultado sobre el contrato de Juan Fernando Quintero que no se firmó, Patanian indicó: "Hay cuestiones que tienen que ver con lo administrativo y lo legal producto de su salida, si eso está ok y los abogados de las partes nos dan la luz verde, se firma".

Asimismo, en el discurso de presentación del equipo de trabajo de las inferiores de River, Patanian dijo: "El mismo día que anunciamos la venta de Julián Álvarez estamos presentando un proyecto que va a tratar de darle un salto de calidad a lo que se hizo".

El vicepresidente estuvo acompañado por Enzo Francescoli, Norberto Alonso, Ariel Ortega y Hernán Díaz, quienes son parte del proyecto de inferiores que tuvo una importante renovación para esta temporada 2022.

La nueva organización tendrá a Hernán Vázquez como Presidente de Fútbol Formativo de River y el staff está integrado por: Sebastián Pait, Director Deportivo; Hermes Campos, Captación; y Juan José Griecco, Metodología de Entrenamiento.

Además, figuran Juan Manuel Lingiardi en videoanálisis, imagen y datos; Ivo Paciello en el área de la preparación física y especialista en datos de bioestadística, mientras que la Coordinación de Juveniles Mayores estará a cargo de Hernán Díaz.

Con información de Télam