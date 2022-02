"Estamos negociando con Ábila", afirmó Falcioni, DT de Colón

El entrenador de Colón de Santa Fe, Julio César Falcioni, adelantó hoy que están negociando con Ramón "Wanchope" Ábila aunque dependerá de que "los dirigentes se pongan de acuerdo", de cara a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Le pregunté al presidente de Boca (Jorge Amor Ameal) por Ramón Ábila, están los dirigentes nuestros en Capital Federal y se reunirán con el Consejo del Fútbol de Boca, lo están negociando. El futbolista tiene muchas ganas de venir", explicó el DT en ESPN.

De hecho, Falcioni abrió la posibilidad de que Facundo Farías, delantero buscado por Boca y River en este mercado, entre en el trato.

"Sé que hay momentos en los que los jugadores pueden tener grandes oportunidades y yo no me meto. Si la negociación de Facundo Farías es buena para el club y el futbolista, no me meto. Ya me pasó de acompañar a jugadores como Sergio Agüero en Independiente o James Rodríguez y Rodrigo Palacio en Banfield, nunca pondré obstáculos", aseguró el experimentado director técnico .

"Sé que Farías es un gran jugador y de mucha valía", continuó Falcioni.

Por otro lado, el entrenador valoró la nueva chance en Colón después de 15 años porque muestra que trabajó "con seriedad y sinceridad".

"Estamos en el rearmado de un plantel que perdió siete titulares y estamos tratando dentro de las posibilidades del mercado argentino", avisó.

Por otro lado, el club oficializó la llegada del lateral uruguayo Andrew Teuten, proveniente de Montevideo Torque City.

"Estoy orgulloso de llegar al campeón", apuntó el futbolista en el video oficial publicado en el canal de Twitter del "Sabalero".

Los amistosos de Colón se cerrarán el viernes ante Atlético de Rafaela, a las 8.30, también en el Complejo Deportivo 4 de Junio.

El debut de Colón será el domingo 13 de febrero frente a Boca en La Bombonera en la zona 2.

Con información de Télam