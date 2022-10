Kudelka admitió que “es difícil” dirigir contra Talleres

El director técnico de Lanús, Frank Kudelka, habló luego del triunfo de su equipo ante Talleres y admitió que “es difícil” dirigir en contra del equipo cordobés, en el que estuvo cinco años y logró cosas importantes.

El ahora técnico "Granate" condujo al equipo de barrio Jardín en el doble ascenso, cuando primero pasó del Torneo Federal A a la Primera Nacional y luego a Primera División, por lo que los hinchas ‘albiazules’ le tienen un cariño especial y se lo hacen notar cada vez que dirige en contra.

“Amo este lugar y a la gente. Me cuesta mucho dirigir acá. Si yo pudiese armar el fixture, me gustaría no enfrentar nunca a Talleres. No sé si algún día volveré como profesional, pero el sentimiento nunca se fue”, resaltó en la sala de conferencias del Mario Kempes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Claro que en la charla con los medios también se refirió a lo que ocurrió en el campo de juego y dijo: “Cambiamos el sistema porque estábamos muy retrasados, fue ese cómo pudo ser otro, salió de esa manera”.

Lanús le ganó 1 a 0 a la 'T' con un tanto de Franco Troyansky, de penal, en el segundo tiempo, y sumó así su tercer triunfo en fila.

Con información de Télam