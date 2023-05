Gastón Hernández otra duda para el equipo de San Lorenzo que jugará con Fortaleza por Sudamericana

El defensor Gastón Hernández, quien padece un edema muscular, es otra duda que se le suma al entrenador Rubén Darío Insúa, para conformar el equipo que se medirá el próximo miércoles ante Fortaleza en Brasil, por el Grupo H de la Copa Sudamericana de fútbol.

"Gastón Hernández con un edema muscular y Nahuel Barrios, que se recupera de un esguince en el tobillo derecho, realizaron (en el entrenamiento matutino de hoy), tareas kinésicas", confirmó hoy el club de Boedo en su cuenta oficial de Twitter.

De esta manera, el jugador mendocino de 25 años, es duda junto con el "Perrito", para integrar el equipo que jugará por la cuarta fecha de la Sudamericana ante Fortaleza en Brasil.

Además, también se encendió otra alarma con el arquero Augusto Batalla, quien presentó una fuerte contractura en el aductor

El jugador que no integrará el equipo es el defensor Federico Gattoni, quien fue expulsado la última fecha de la Sudamericana, ante Palestino en Chile, encuentro que terminó igualado 0 a 0.

Respecto a Barrios, el club azulgrana comunicó oficialmente en las últimas horas, que se "evaluará la evolución de su lesión", y muy probablemente no concentre para el partido por la Copa Sudamericana.

"No me quiero adelantar, pero no creo que haya chances de que Barrios pueda jugar el miércoles, espero equivocarme", admitió el sábado pasado el entrenador azulgrana en conferencia de prensa post partido.

San Lorenzo, segundo del Grupo H de la Sudamericana con 5 puntos, visitará el miércoles a las 19 al puntero Fortaleza (9) en Brasil, encuentro que será controlado por el uruguayo Gustavo Tejera y con la necesidad de sumar para no salir de los puestos de clasificación a la siguiente fase.

Con información de Télam