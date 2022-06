El rosarino Urruti marca en la MLS de Estados Unidos

El atacante argentino Maximiliano Urruti consiguió en la noche del sábado el único tanto de Austin, que derrotó por 1-0 a Montreal Impact, en Canadá, en partido válido por el fin de semana número 16 de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El delantero rosarino, de 31 años, selló la diferencia en el tanteador, a los 22 minutos de la segunda parte.

El exjugador de Newell's marcó así su quinto tanto en la temporada, al cabo de 15 encuentros disputados.

En Austin, que reúne 27 puntos y está tercero en la Conferencia Oeste, también actuó desde el comienzo el exdelantero de River Plate, Sebastián Driussi

En el elenco canadiense, en tanto, el mediocampista neuquino Joaquín Torres (ex Newell's) arrancó como titular y fue sustituido al promediar el segundo período.

Además, San José Earthquakes, con el concurso de Cristian Espinoza (ex Huracán), no pudo con Real Salt Lake, que lo derrotó por 2-0.

En tanto, Chicago Fire, con el aporte de Federico Navarro (ex Talleres de Córdoba), le ganó por 1-0 a DC United, que es dirigido por Hernán Losada (exjugador de Independiente)

Por su lado, FC Dallas, con las intervenciones de Alan Velasco (ex Independiente), Facundo Quignón (ex Lanús) y Franco Jara (ex Arsenal), perdió como local ante Vancouver Whitecaps, por 2-0

Los demás marcadores: Seattle Sounders 1-Los Angeles 1; Columbus Crew 1-Charlotte 1; New York Red Bull 2-Toronto 0; LA Galaxy 1-Portland Timbers 1; Philadelphia Union 1-Cincinnati 1; Orlando City 2-Houston Dynamo 1

En la Conferencia Este, los líderes son New York City, New York Red Bull y Philadelphia Union, todos con 26 puntos. Mientras que en la división Oeste, el puntero es Los Angeles, con 30 unidades.

Con información de Télam