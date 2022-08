Delbonis y Bagnis se juegan el ingreso al cuadro principal del US Open

El tenista argentino Federico Delbonis enfrentará hoy al neerlandés Jesper De Jong, y su compatriota Facundo Bagnis al italiano Andreas Seppi, en la última ronda de la clasificación para ingresar al cuadro principal del US Open, cuarto y último Grand Slam del año que se jugará desde el lunes próximo en Nueva York.

Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 136 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 12 (hora de la Argentina) frente a De Jong (212) el partido que le puede dar el ingreso al "main draw".

El zurdo azuleño, de 31 años, se instaló en la ronda definitiva luego de haber dejado en el camino al húngaro Zsombor Piros (158) y al estadounidense Ethan Quinn (506).

Bagnis (106), por su parte, jugará no antes de las 15 frente al italiano Seppi (196).

El tenista nacido en Armstrong hace 32 años dejó en el camino en las rondas previas al taiwanés Wu Tung Lin (183) y al japonés Kaichi Uchida (169).

El Grand Slam neoyorquino levantará el telón el lunes próximo con la presencia de siete raquetas argentinas que ingresaron directamente: Diego Schwartzman (16), Francisco Cerúndolo (27), Sebastián Báez (37), Pedro Cachín (66), Federico Coria (78), Tomás Etcheverry (86) y la rosarina Nadia Podoroska, actualmente en el casillero 190 pero utilizará ranking protegido por haber estado durante casi todo un año lesionada.

La edición del US Open 2022 no tendrá al serbio Novak Djokovic (6) por no haberse vacunado contra el coronavirus, pero sí estarán el actual número 1 del mundo y defensor del título, el ruso Daniil Medvedev, y también el súper campeón español Rafael Nadal (3), ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Entre las damas la atención estará puesta en Serena Williams, quien dejará el tenis a los 40 años y con 23 títulos de Grand Slam, y también jugará la británica Emma Raducanu, sorpresiva campeona en el 2021.

Con información de Télam