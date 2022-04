Goles de argentinos para los éxitos de Austin y Cincinnati en la MLS

El delantero argentino Sebastián Driussi -ex River Plate- le dio la victoria a Austin FC por 2 a 1 ante Houston Dynamo, lo mismo que hizo el volante Luciano Acosta -ex Boca Juniors- para que Cincinnati por igual resultado venciera a Toronto FC, en la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

En ambos encuentros del turno tarde, los triunfadores lo hicieron en condición de visitante, en la apertura de la novena fecha, que registró también la conversión del delantero Marcelino Moreno -ex Lanús- para permitir el empate de Atlanta United en su visita a Montreal.

Además de Driussi, Austin le brindó participación titular al atacante Maximiliano Urruti -ex Newell`s Old Boys-. A la vez que Cincinnati permitió que Acosta fuera acompañado por el extremo izquierdo Álvaro Barreal -ex Vélez Sarsfield-.

Por su parte, Atlanta United sumó al zaguero Alan Franco -ex Independiente-, al volante Franco Ibarra -ex Argentinos Juniors- y al delantero Thiago Almada -ex Vélez-.

El equipo canadiense contó con el aporte del mediocampista Joaquín Torres -ex Newell's- al ingresar en el segundo tiempo, mientras que mantuvo entre los suplentes sin ingreso al volante Matko Miljevic -ex Argentinos Juniors-, según consignó el portal Soccerway.

En otro de los partidos de la tarde, Real Salt Lake venció a L. A. Galaxy por 1 a 0, con la definición del defensor uruguayo Marcelo Silva y con el desempeño titular del volante Pablo Enrique Ruíz -ex San Lorenzo y la CAI de Comodoro Rivadavia-.

La jornada prosigue por la noche con Columbus Crew-DC United; New England-Inter Miami; Orlando City-Charlotte FC; Chicago Fire-New York RB; Kansas City-Dallas; y Colorado-Portland Timbers.

Mañana proseguirá con New York FC-SJ Earthquakes; y Los Angeles FC-Minnesota. Para cerrar el martes venidero con Seattle Sounders-Vancouver.

Con información de Télam