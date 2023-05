Gimnasia de Mendoza-All Boys por Copa Argentina se jugará finalmente en La Plata

Gimnasia y Esgrima de Mendoza se medirá este miércoles con All Boys, en la ciudad de La Plata y no en Caseros como estaba originalmente previsto, en el partido que ambos sostendrán por 32vos. de final de Copa Argentina.

El estadio Juan Carmelo Zerillo, del ‘Lobo’ platense, será escenario del choque, a partir de las 21.10, luego de una jornada intensa en reuniones y cambios de posturas entre autoridades de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), dirigentes de la entidad de Floresta y el Comité organizativo del torneo de referencia.

El primer índice de alerta se dio en horario matutino, cuando desde la Seguridad de la provincia de Buenos Aires se le informó a la dirigencia del ‘Albo’ que el partido “corría riesgo” de jugarse en la cancha de Estudiantes, debido a que la Departamental del partido de Tres de Febrero “admitía la realización del cotejo en Caseros”, siempre y cuando “la parcialidad” del equipo de Floresta “concurriera temprano a la cancha”, tal como averiguó Télam, tras consultar diferentes fuentes.

Entonces, con el estadio Ciudad de Caseros casi descartado, comenzó la organización del certamen a proponer distintas alternativas para albergar el partido.

La opción más viable parecía ser el estadio Centenario de Quilmes, pero la dirigencia de All Boys advirtió a los organismos de seguridad la enconada rivalidad que su propia hinchada mantiene con su par ‘cervecera’ y el hecho de que el partido transcurriera en horario nocturno desalentó la posibilidad de que sea sede.

Finalmente, el estadio de Gimnasia, en la ciudad de La Plata, recibió el visto bueno para transformarse en escenario de un partido que será dirigido por el árbitro Franco Acita.

"Nos quisieron llevar a Quilmes, a Florencio Varela, a Morón. No tiene responsabilidad la organización, sí el Aprevide, que siempre tiene total desconocimiento de las relaciones entre algunas hinchadas. En algunos estadios nos querían meter en la boca del lobo" expresó el presidente de la institución de Floresta, Nicolás Cambiasso, en declaraciones a 'El Hincha de All Boys', que se emite por Radio Armonía (AM 1600).

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y All Boys se enfrentarán este miércoles y el ganador se topará en la siguiente instancia con Estudiantes de La Plata, que eliminó a Independiente de Chivilcoy.

Con información de Télam