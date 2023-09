Real Madrid y Barcelona animan un nuevo clásico por el básquetbol español

Real Madrid y Barcelona protagonizarán mañana una nueva edición del tradicional clásico del básquetbol de España, en el marco de la tercera fecha de la Liga Endesa temporada 2023-2024.

El derby entre las dos instituciones más poderosas del país se llevará a cabo en el estadio Wizink Center de la capital española, a partir de las 18.30 hora local (13.30 de Argentina).

Ambos conjuntos se enfrentaron hace dos semanas en Murcia, en el marco de una de las semifinales de la denominada Supercopa. Hubo victoria de Real Madrid, por 90-80 el pasado sábado 16.

Real Madrid, que sumó dos triunfos en las dos presentaciones inaugurales del torneo, tendrá en sus filas al base cordobés Facundo Campazzo (ex Denver Nuggets y Dallas Mavericks de la NBA), pero no al alero santiagueño Gabriel Deck (ex Oklahoma City Thunder), quien continúa recuperándose de una lesión.

Tampoco estará el pivote de Cabo Verde, Walter Tavares, afectado por una molestia en las vías respiratorias.

Por el lado de Barcelona, ahora dirigido por el DT Roger Grimau, se anuncia la participación del escolta bonaerense Nicolás Laprovíttola (ex San Antonio Spurs). El conjunto catalán también ganó en sus dos primeros cotejos, el último un ajustado 84-83 sobre Zunder Palencia, en condición de visitante.

Los otros partidos previstos para mañana son los siguientes: Joventut de Badalona-Gran Canaria (Nicolás Brussino) y Covirán Granada-Basquet Girona (Máximo Fjellerup y Juan Ignacio Marcos) a las 7.30 de Argentina; Morabanc Andorra-Zunder Palencia y Río Breogán (Juan Francisco Fernández)-Baxi Manresa (Juan Pablo Vaulet), a las 12.00. Quedó postergado para el miércoles 11 de octubre el partido Obradoiro-Casademont Zaragoza.

Los marcadores registrados hoy fueron UCAM Murcia 80-Tenerife 68 y Unicaja Málaga 76-Valencia 82.

Con información de Télam