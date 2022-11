El DT de España, Luis Enrique, anunció que será "streamer" durante el Mundial

El entrenador del seleccionado de España, Luis Enrique, anunció hoy a través de un video que a partir del próximo viernes, cuando se instale con su equipo en Doha para afrontar el Mundial de Qatar, se convertirá en "streamer, para generar una interesante comunicación con los aficionados".

El video que Enrique publicó en sus redes sociales tuvo en poco tiempo más de 750.000 reproducciones, y en el comienzo de su contenido dijo lo siguiente:

"Grabo este vídeo para anunciar que me he hecho ‘streamer‘. Bueno, no me he hecho ‘streamer’ porque esto es un vídeo y todavía no he debutado, pero mi intención es ‘streamear’ a lo largo del tiempo que estemos en Doha, a donde llegaremos en la madrugada de este viernes, por lo que pienso empezar ese mismo día", precisó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Esta idea pasa simplemente por establecer una relación directa con los aficionados a los que les pueda interesar la información sobre la selección de España, todo contado desde un punto de vista particular como es el mío y el de mi staff, para así establecer una relación directa y más espontánea", describió.

El video se inicia con una frase simpática en la que Enrique, nacido en Gijón hace 52 años, avisa: "streamers del mundo apártense, que vengo cuesta abajo y sin frenos", y cierra con un anuncio muy puntual: "las imágenes que verán serán muchos mejores que estas, porque habrá mejor iluminación y fidelidad de imagen. Después, esta caripela es la que hay", concluyó en el mismo tono festivo con el que comenzó su "mensaje".

España formará parte del complicado Grupo E del Mundial, que compartirá nada menos que con Alemania, además de Costa Rica y Japón.

Con información de Télam