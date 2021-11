Barcelona vista al Celta de Coudet con la intención de volver al triunfo en LaLiga

Barcelona, dirigido interinamente por Sergi Barjuan tras la salida del neerlandés Ronald Koeman, visitará mañana al Celta de Vigo de Eduardo "Chacho" Coudet con la intención de romper una racha de tres fechas sin ganar en LaLiga.

El partido, válido por la decimotercera fecha, se disputará en el estadio Balaídos desde las 12.15 de la Argentina, con transmisión de DirecTV.

Barcelona no contará con el delantero argentino Sergio "Kun" Agüero, ausente al menos durante un período de tres meses luego de presentar un cuadro de arritmia cardíaca en el encuentro del sábado pasado ante Alavés (1-1) en el Camp Nou.

Ese partido fue el primero con Sergi en el banco de suplentes, un interinato que se prolongó el martes con la victoria ante Dinamo Kiev (1-0), de visitante, que encaminó la situación del equipo en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Está claro que me dieron un caramelo, pero sabía la situación. El club habló conmigo y me lo dejó claro todo y yo acepté entrenar estos partidos para sacar el máximo de rendimiento. Estoy contento con lo que se ha hecho y vamos a ver si ganamos en el campo del Celta por el bien de todos. Soy consciente de dónde estaba. Tenía 15 días y he intentado que los jugadores tuvieran confianza. Ese era mi reto", declaró hoy el DT interino, consciente de su rol mientras se define el nuevo entrenador.

A propósito, el club qatarí Al-Sadd anunció este viernes un acuerdo total con Barcelona para la salida de Xavi Hernández, aunque el club catalán todavía no lo comunicó oficialmente porque se niega a pagar la cláusula de rescisión para allanar su salida de Doha.

"Ha habido un comunicado del Al Sadd, pero el Barça no ha hecho ningún comunicado. Cuando lo haga, entonces ya hablará quien tenga que hablar. Lo que sí puedo decir es que tengo mucha confianza y relación con Xavi. Cuando ya esté todo oficial, evidentemente que estaré encantado de ayudarnos mutuamente y trabajar por el bien del club", explicó Sergi Barjuan sobre la situación.

Barcelona, noveno en LaLiga con 16 puntos y fuera de todos los puestos de acceso a las copas europeas, no gana en el torneo español desde el pasado 17 de octubre cuando se impuso sobre Valencia (3-1). Desde entonces, sufrió derrotas con Real Madrid en el clásico, Rayo Vallecano y empató con Alavés.

Celta, que tiene en su plantel a los argentinos Matías Dituro, Augusto Solari y Franco Cervi, se ubica 15to. con 11 unidades, a sólo dos de los puestos de descenso, luego de cosechar tres triunfos, dos empates y siete derrotas en 12 partidos.

= Programa de la 13ra. fecha =

Hoy: Athletic Bilbao 0 -Cádiz 1.

Sábado: Espanyol-Granada (10:00, DirecTV); Celta de Vigo-Barcelona (12:15, DirecTV); Alavés-Levante (14:30, Star+) y Real Madrid-Rayo Vallecano (17:00, ESPN y Star+).

Domingo: Villarreal-Getafe (10:00, Star+); Valencia-Atlético de Madrid (12:15, DirecTV); Mallorca-Elche (14:30, ESPN y Star+); Osasuna-Real Sociedad (14:30, DirecTV) y Betis-Sevilla (17:00, ESPN y Star+).

- Posiciones: Real Sociedad 25 puntos; Real Madrid y Sevilla 24; Atlético de Madrid 22; Betis 21; Rayo Vallecano 20; Osasuna 19; Athletic Bilbao 18; Barcelona y Valencia 16; Espanyol y Mallorca 14; Villarreal y Cádiz 12; Granada y Celta de Vigo 11; Elche y Alavés 10; Levante y Getafe 6.

