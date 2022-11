"Soy un agradecido al aficionado del Atlético de Madrid de por vida", afirmó el "Cholo" Simeone

El entrenador de Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, agradeció el apoyo que los hinchas le brindaron en la previa y el post empate 1-1 ante Espanyol, por la fecha 13 de la liga española, en tiempos donde los buenos resultados le son esquivos a su equipo.

"Soy un agradecido al aficionado del Atlético de Madrid de por vida, porque el cariño que me brindaron siempre no me lo va a desacomodar ninguna situación circunstancial", afirmó Simeone en conferencia de prensa.

"Yo siempre cuento que llegué al Atlético como un jugador joven, la primera temporada fue muy mala, con un equipo que no generaba nada y siempre me quisieron y estuvieron cerca mío y yo no les había dado nada en aquel primer año. Luego ganamos Liga y Copa, pude volver como futbolista para casi cerrar mi carera y ahora como entrenador", agregó el "Cholo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Simeone consideró "una pena" el empate ante Espanyol, en Madrid, porque consideró que sus dirigidos tuvieron "una gran actuación", más allá del resultado.

"Nos genera esta parte que nos toca vivir y hay que aceptarla. Transmitir seguridad a los míos, la entrada de Joao, como en Cádiz, mostró lo que todos queremos de él, una pena que ahora no estará por su amarilla en Mallorca, pero también hay cosas positivas. A seguir trabajando", indicó el ex DT de Racing Club, River Plate y San Lorenzo.

Por su parte, el defensor uruguayo José María Giménez manifestó su apoyo a Simeone, en declaraciones al medio DAZN: "Obviamente que estamos con él. Esto es una familia. Estamos recontraunidos, dentro del grupo no hay fisuras. Somos nosotros, estamos a muerte con el entrenador. Él confía en nosotros y nosotros intentamos demostrarlo en la cancha, las cosas no salen pero seguiremos trabajando. En algún momento espero que se dé vuelta a la situación y podamos empezar a ganar".

Con información de Télam