"Bielsa fue muy importante para mí", dijo Raphinha

El delantero brasileño Raphinha, flamante refuerzo de Barcelona de España, aseguró que el argentino Marcelo Bielsa, que fuera su DT en el Leeds inglés, lo "ayudó muchísimo" ya que lo puso a jugar en su actual posición y le "sacó el máximo que podía dar".

En declaraciones a la prensa catalana, Raphinha tuvo palabras muy emotivas para Bielsa, quien oportunamente le pidió a la directiva del Leeds que le comprara su pase al Rennes y lo colocó en la posición donde el delantero brilló en los últimos dos años.

"Bielsa fue muy importante para mí, me sacó de Francia, me dio confianza y logré llegar a la selección de Brasil con la manera que él me puso a jugar, sacó el máximo que podía dar", dijo.

Además, y sobre su llegada al equipo "culé", Raphinha indicó: "Es un sueño seguir los pasos de Ronaldinho y Neymar, Dani Alves también, Romario, Ronaldo, Rivaldo... son los ídolos brasileños. Seguir los pasos de ellos para mí es un honor enorme, no hay palabras para explicar los sentimientos".

Se calificó como una "una persona alegre a la que le gusta estar bien con todos, siempre con sonrisa en la cara y dedicada en todo lo que hace"; y prometió "pelear siempre por ganar".

"Tengo muchas ganas de ganar, voy a hacer todo para ayudar al equipo. Tengo ganas de ganar la Liga, la Champions, todo. Y en lo personal tengo el sueño de ganar el Mundial con Brasil y quedarme en el Barsa muchos años", cerró.

Con información de Télam