"Soy capaz de cortarme el salario si Messi viene a Aston Villa", ironizó "Dibu" Martínez

El arquero campeón del mundo con el seleccionado argentino, Emiliano "Dibu" Martínez afirmó con cierto tono irónico, que si a Lionel Messi "no lo quieren en PSG puede venir a Aston Villa", y que él estaría dispuesto hasta a cortarse "el salario" para que esa eventual posibilidad se concretara.

"Si tanto lo silban los hinchas de PSG, yo le diría a Messi que se venga a Aston Villa, que ahí lo vamos a tratar bien. Yo le prepararía asados todos los fines de semana y hasta me cortaría el salario si eso fuese posible. Todo con tal que la pase bien", le indicó "Dibu" a Martínez destacó la relación que entabló con Messi en el Mundial y eso lo llevó a recordar algunos pasajes que lo marcaron en Qatar, como por ejemplo la atajada del final ante Kolo Muaní en la final con Francia.

"No importa todo lo que me pase en el futuro, porque quizá hasta tuve alguna atajada mejor en mi carrera, pero por el momento en que se dio y que nos permitió ir a los penales, no habrá ninguna igual", apreció.

"En ese momento en que quedo mano a mano con el francés el estadio, que tenía un 80 por ciento de argentinos, enmudeció por dos segundos, y fue algo impresionante, que me llegó mucho. A cinco meses del Mundial todavía no puedo dormir con la regularidad de antes, porque me asalta ese momento en que pareció que todo el mundo entraba en pausa". confesó el arquero marplatense de 30 años.

Con información de Télam