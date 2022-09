Philadelphia, con gol del argentino Carranza, venció a Atlanta United y es firme líder en MLS

Philadelphia, con gol del delantero argentino Julián Carranza, ex-Banfield, vapuleó esta noche a Atlanta United al vencerlo por 4 a 1, por la 28va fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, y se afirmó como líder de la zona A al sumar 57 unidades, alejándose por 8 del escolta Montreal, que con el delantero compatriota Joaquín Torres, cayó ante New York RB por 1 a 0.

Carranza marcó la apertura para el puntero a los 18 minutos de juego y la goleada fue completada por el dinamarqués Mikael Uhre; el húngaro Daniel Gazdag; y el local Nathan Harriel.

Para el visitante, que contó desde el inicio con los connacionales el arquero Rocco Ríos Novo; el zaguero Alan Franco; el delantero Thiago Almada y los volantes Santiago Sosa y Franco Ibarra, descontó Andrew Gutman, de acuerdo al detalle del portal 'Soccerway'.

En tanto, el líder de la zona B con 58 puntos, Los Angeles FC desperdició la ocasión de distanciarse del escolta Austin FC, al perder en su visita a Houston Dynamo por 2 a 1.

El vencedor le brindó concurso titular al volante Fausto Vera, ex Argentinos Juniors; y en el perdedor lo hizo el defensor Franco Escobar, ex Newell's Old Boys, quien se retiro lesionado en el segundo tiempo.

Por su parte, DC United superó por 2 a 1 a New York FC, que en el segundo período le ofreció ingreso al volante ofensivo Maximiliano Moralez y el delantero Matías Pellegrini.

En otros partidos, Inter Miami, con el delantero Gonzalo Higuaín, perdió ante Columbus Crew 1 a 0; mientras que New England, con el atacante Gustavo Bou, y Chicago Fire, con el mediocampista Federico Navarro, igualaron sin abrir el marcador; otro empate se registró entre Toronto FC 2 - L.A. Galaxy 2; y Nashville SC goleó a Colorado por 4 a 1.

En la madrugada argentina, completan la fecha 28 estos partidos: Austin FC (con Sebastián Driussi y Maximiliano Urruti) - Portland Timbers (Claudio Bravo y Sebastián Blanco); Orlando City - Seattle Sounders; y Real Salt Lake - Minnesota.

Con información de Télam