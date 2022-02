Blanco está en condiciones de regresar en Independiente ante Godoy Cruz de Mendoza

El mediocampista Domingo Blanco, mucho mejor de una lesión en la rodilla izquierda, podría quedar en condiciones “de regresar” al equipo de Independiente si responde bien a los trabajos físicos durante la semana.

El mismo técnico del ‘Rojo’, Eduardo Domínguez, admitió la posibilidad de que el volante, de 26 años, ingrese en la lista de convocados en el próximo cotejo ante Godoy Cruz de Mendoza, el próximo lunes 7 de marzo, a las 21.30

“Sé que lo de Blanco está en plena negociación pero a mí no me han comunicado nada”, sostuvo el entrenador, de 43 años, en relación al hecho de que el jugador, cuyo contrato vence en junio venidero, todavía no renovó su vínculo.

“Si esta semana se suma bien al grupo lo citaremos para el próximo partido”, adelantó Domínguez, en rueda de prensa.

Blanco estuvo ausente durante el arranque de la Copa de la Liga Profesional (LPF), a raíz de que fue intervenido quirúrgicamente por una lesión meniscal en la rodilla izquierda.

Pero además el exjugador de Defensa y Justicia estuvo pendiente de la posibilidad de un traspaso hacia el Metalist Jarkov, aunque el estallido del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia desterró la chance de que el futbolista emigre –por el momento- al continente europeo.

El técnico Domínguez, por su lado, no descartó la opción de que los juveniles “tengan más minutos”, aunque también remarcó que “la mayoría de ellos debutó en la pandemia y sin gente, en un contexto diferente”.

Sin desestimar que el club “demanda mucho”, el entrenador puntualizó que “estar en la Primera de Independiente no es para todos, hay que ganárselo con trabajo”, afirmó.

En ese sentido, el DT reconoció los esfuerzos que están realizando jugadores como Tomás Pozzo, Sergio Barreto o Rodrigo Márquez, de quienes dijo que “la doble competencia los ayudará a insertarse mejor”, concluyó.

Con información de Télam