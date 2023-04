"La plata no está y alguien tenía que decirlo", aseguró Doman

Fabián Doman aseguró hoy que el principal motivo de su renuncia como presidente de Independiente fue la falta del "proyecto económico" y aclaró que "nunca" esperó una inversión por parte del PRO.

"La plata no está y alguien tiene que decirlo. El proyecto económico no funcionó porque faltó la pata externa", expresó Doman en declaraciones a radio D Sports.

En este sentido, el dirigente aclaró que "nunca" esperó que esa inyección económica venga del PRO.

"Nunca esperé eso ¿Cómo le voy a pedir plata al PRO? Se armó un gran mito. Jamás el PRO iba a poner plata porque ningún club del mundo es financiado por un partido político", afirmó el ahora extitular del "Rojo".

Después de la carta de renuncia que publicó en sus redes sociales, Doman contó que "mucha gente" también "se quiso ir" y que él tuvo que frenarlos.

Durante otro tramo de la entrevista, Doman especuló con que la asunción de Néstor Grindetti será transitoria y deslizó que el actual intendente de Lanús era el "responsable" del armado del plan económico.

"Néstor era el responsable del plan económico pero yo no me voy a sumar a las críticas. El plan no está y sin plata esto no lo sacas adelante", diagnosticó.

"Mucha gente prometió recursos y después no apareció. No voy a dar nombres porque no son dirigentes", agregó.

Por otro lado, Doman advirtió que la llegada del entrenador uruguayo Pablo Repetto "se cayó el lunes" y no tuvo que ver con su renuncia.

"Lo de Repetto se cayó el lunes porque no estaba cerrado y nadie me creyó. Se le faltó el respeto cuando dijeron que no quería dirigir contra Racing. Se cansó", sostuvo.

Con información de Télam