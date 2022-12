Plantey, esquiador paralímpico: "Cuanto más viajo, más me enamoran las políticas de nuestro país"

Enrique Plantey nació en Neuquén hace 40 años, vive en Buenos Aires y viaja por el mundo representando a la Argentina como esquiador alpino profesional. "Cuanto más viajo, más me enamoran las políticas de nuestro país", asegura quien este año, en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Beijing, se convirtió en el primer atleta latinoamericano en lograr dos diplomas.

Plantey está ahora en Austria, donde empieza la temporada europea y su preparación para un nuevo ciclo olímpico que tiene como objetivo los Juegos de Italia 2026. Antes de sus primeras carreras de velocidad sobre el glaciar Pitztal, el neuquino cuenta en charla con Télam que los argentinos "siempre tenemos una mirada crítica porque hay muchas cosas para mejorar pero existen otras que están muy bien. Desde muchos lugares del país hay buenas acciones para que se puedan cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Hay una política muy fuerte, una ley que nos ampara y nos ayuda mucho, sobre todo en materiales esenciales como los medicamentos, los descartables, la parte ortopédica, la verdad es que está muy bien cuidado eso".

El esquiador, quien quedó parapléjico a los 11 años luego de sufrir un accidente automovilístico en el que murieron su papá y su hermano, explica que "en cuanto a las barreras arquitectónicas, hay mucho para mejorar pero los países de Europa están bastante parecidos a nosotros. Si nos comparamos con los Estados Unidos y Canadá estamos peor, porque ellos tienen excelentes condiciones de accesibilidad, pero realmente hay que estar agradecidos a las cosas que tenemos y atentos a las que se pueden cambiar".

En marzo, en Beijing 2022, "Enri" Plantey vivió su mejor momento como deportista al quedar cuarto -muy cerca de una medalla, a 2s22- en la prueba de Slalom Gigante y sumar su segundo diploma paralímpico en los Juegos de Invierno, algo histórico para un latinoamericano.

Olímpico en Sochi 2014 y PyeongChang 2018, el esquiador repasa: "Veníamos buscando un diploma paralímpico hacía dos Juegos. En Corea no se dieron las cosas y fue un golpe duro pero seguimos trabajando. Con mi entrenador Matías O'Reilly, empecé con un concepto y una dinámica de trabajo que hizo que pudiéramos renovar energías en todo sentido. Con menos tiempo por la pandemia pero con la ambición de estar entre los mejores 10 del mundo, fue increíble poder alcanzar un octavo lugar y el primer diploma en una disciplina de velocidad que no es mi fuerte (Super Gigante). Resultó un alivio para lo que vino después: estuve a nada de un bronce en Slalom Gigante y fue muy significativo, un plus para estos cuatro años más de trabajo de cara a Italia 2026".

En Ushuaia, San Martín de los Andes, Chillán (Chile) y ahora Austria, lugares donde se entrena y compite, Plantey busca ir "superando la esquiada para obtener los mejores resultados y ojalá llegar a una medalla en el 2026". Gracias a sus dos diplomas, las becas del Enard y la Secretaría de Deportes mejoraron y "el apoyo de nuestra Federación es el mismo o hasta mejor por esos logros".

Futbolero, hincha de River, Plantey no se pierde ningún partido del Mundial de Qatar 2022, a la distancia. "Estamos en Europa y no es lo mismo que estar en Argentina pero se alienta con la misma pasión. Voy mucho a la cancha cuando estoy en Buenos Aires y te diría que soy más tribunero que futbolero: me encanta la hinchada, me siento identificado con la pasión argentina en el fútbol".

Además del deporte, lo que le abrió muchas puertas a Plantey fue su libro "Sexistimos", que escribió con su novia -y el asesoramiento de una sexóloga- para sacarle el tabú a la sexualidad de las personas con discapacidad. "El libro surgió en pandemia. Fue una idea de Triana (Serfaty Bonilla, su pareja, que es enfermera) y mía, nos parecía oportuno empezar a hablar de esto, un poco por la intriga que había por este tema en la sociedad, por desconocimiento, por la ignorancia que en general a los únicos que termina perjudicando es a las personas con discapacidad", cuenta Plantey, quien en aquel fatídico accidente sufrió una lesión medular que lo dejó para siempre en una silla de ruedas.

El libro trata de romper con la creencia de que hay solo una manera de tener sexo o alcanzar el orgasmo. "¿Sabías que los hombres con lesión medular pierden sensibilidad en sus genitales, con lo cual el deseo sexual es independiente de la función eréctil aunque tendamos a someter el placer a la dictadura del pene? ¿Sabías que se puede llegar al orgasmo sólo con el pensamiento y sin estimulación física? ¿Sabías que existen personas con esclerosis múltiple que experimentan una relajación completa en el momento del orgasmo descansando de los espasmos?", son algunos de los temas que se plantean en "Sexistimos".

"Poner esto arriba de la mesa hizo ruido. Nos escribieron de muchas partes del mundo, no solo en la Argentina estaba el tema como tapado, es increíble. En la Villa Olímpica de Beijing nos hicieron muchas notas en relación a esto, nos escribieron de muchos países para que nos explayemos. Sirve, hay que seguir hablando, romper con el tabú. Nuestra intención, sin haber estudiado la temática, sin saber nada, era hablar desde la experiencia y contar que es la misma búsqueda que puede tener cualquier pareja. Es la misma búsqueda que se tiene en una pareja en la que uno de los dos tiene discapacidad", agrega Plantey.

Con información de Télam