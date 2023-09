Estudiantes y San Lorenzo empataron sin goles en un partido muy luchado

Estudiantes y San Lorenzo igualaron 0 a 0 en un partido muy disputado de la quinta fecha de la Copa de la Liga en la que ambos se encuentran fuera de los equipos que se clasifican a los cuartos de final en la Zona B.

Los de Rubén Insúa sumaron un nuevo empate y los de Eduardo Domínguez siguen sin ganar en la competencia local.

San Lorenzo quedó quinto con 7 puntos y Estudiantes último con apenas 2 unidades. Los albirrojos terminaron con uno menos por expulsión de Fernando Zuqui en el complemento.

Estudiantes y San Lorenzo jugaron una primera parte muy táctica, de mucha presión y dientes apretados, pero con poco fútbol. El equipo de Insúa buscó bien arriba en los primeros minutos no dejando jugar a Jorge Rodríguez y Benjamín Rollheiser y con Nahuel Barrios para intentar el nivel individual pero sin llegadas claras.

Los de Domínguez fueron saliendo del asedio con José Sosa como eje pero tampoco encontraron los caminos para llegar con claridad hasta Augusto Batalla. Pero al '7' de Estudiantes le faltaron socios, porque Rollheiser no estuvo claro y el colombiano Castillo Manyoma no encontró su lugar y así Méndez quedó aislado en los últimos metros.

Estudiantes terminó más cerca del arco rival pero sin claridad y dividiendo la pelota. Ninguno tuvo precisión entre tanto vértigo, sólo dos aproximaciones. A los 20 minutos una volea de Gastón Benedetti que se fue desviada después de la mejor jugada colectiva del local y un remate de Gastón Hernández que presionó a Santiago Ascacíbar y probó desde la media luna, pero su derechazo se fue afuera.

No cambiaron las características del desarrollo del juego en el complemento. San Lorenzo hizo un gran trabajo defensivo y Estudiantes no le encontró nunca la vuelta al partido. Todo siguió muy luchado y el equipo visitante de contraataque tuvo dos situaciones. La primera fue un cabezazo desviado de Federico Girotti y a los 26 minutos la más clara en un desborde de Iván Leguizamón que Gastón Ramírez no llegó a conectar en el medio del área.

Estudiantes tuvo más la pelota pero no tuvo ideas claras a nivel colectivo ni individual para romper la solidez del conjunto de Insúa. Sólo generó una situación en la parte final cuando Batalla cometió un error, Mauro Méndez remató desde el piso y Agustín Giay salvó sobre la línea.

- Síntesis -

Estudiantes: Mariano Andújar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Federico Fernández y Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Jorge Rodríguez, José Sosa, Alexis Castillo Manyoma; Benjamín Rollheiser y Mauro Méndez. DT: Eduardo Domínguez.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Gonzalo Luján, Carlos Sánchez y Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Nahuel Barrios y Malcom Braida; Adam Bareiro y Federico Girotti. DT: Rubén Darío Insúa.

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Iván Leguizamón por Barrios (S), 17 minutos Fernando Zuqui por Sosa (E), Javier Altamirano por Castillo Manyoma (E) y Leonardo Godoy por Mancuso (E), 23 minutos Gastón Ramírez por Girotti (S) y 37 minutos Martiniano Moreno por Rollheiser (E).

Amonestados: Primer Tiempo: Eros Mancuso y Rodríguez (E). Jalil Elías, Gonzalo Luján, Maroni y Sánchez (S).

Incidencia: Expulsado en el segundo tiempo, a los 38 minutos Fernando Zuqui (E).

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Leandro Rey Hilfer

Estadio Jorge Luis Hirschi (Estudiantes de La Plata).

Con información de Télam