Belgrano aplicó la lógica y pasó de ronda ante Claypole en Copa Argentina

Belgrano, de Córdoba derrotó por 1 a 0 a Claypole, club que milita en la Primera C, e ingresó en la siguiente ronda de la Copa Argentina en un encuentro de 16avos. de final desarrollado en el estadio de Sarmiento, de Junín.

Al “Pirata” le alcanzó con un tanto de Daniel Barrea en el primer tiempo, donde fue gran dominador. El “Tambero” lo buscó durante el complemento, pero no le alcanzó.

El equipo que milita en la Primera C nunca pudo reaccionar y el “Pirata” ingresó en los octavos de final del torneo federal, donde enfrentará a San Lorenzo. Daniel Barrea fue el encargado de convertir el gol a los 43 minutos del encuentro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hasta ese momento, Claypole venía soportando el fuerte dominio cordobés, gracias a las atajadas del arquero Tiago Libares.

Sin embargo, fue el mismo Libares quien salió a cortar mal un centro y dejó la pelota en el área para que Barrea defina con una volea.

El conjunto dirigido por Guillermo Farré tradujo su superioridad en el resultado, algo que Claypole nunca pudo revertir. En el complemento intentó emparejar el juego y buscar la igualdad, aunque sin incomodar demasiado a la defensa “Pirata”.

Aun así, Belgrano no sentenció el encuentro, dejando la posibilidad abierta para un empate agónico del “Tambero”. Con más empuje que juego, el club que marcha sexto en la Primera C se acercó al arco rival.

Sin embargo, esta vez no hubo sorpresas. La victoria de Belgrano terminó la racha favorable a los equipos del ascenso que venía dándose en esta llave, con las derrotas de Rosario Central y Banfield frente a Chaco For Ever y Estudiantes (RC), equipos de la Primera Nacional.

El “Pirata” ganó de forma ajustada pero merecida, y se prepara para enfrentar a San Lorenzo en octavos de final, mientras termina de adaptarse a la ausencia de su figura y goleador, Pablo Vegetti, ahora en Vasco da Gama.

-Síntesis-

Belgrano: Manuel Vicentini; Francisco Facello, Alejandro Rébola, Mariano Troilo y Lucas Diarte; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Ariel Rojas y Matías Marín; Ibrahim Hesar y Daniel Barrea. DT: Guillermo Farré.

Claypole: Tiago Libares; Santiago Villarreal, Facundo Simioli, Sebastián De Luca y Alejo Daivez; Jonathan Benítez, Facundo Garzino, Javier Monzón y Sergio Acosta; Matías Coselli y Aaron Caraballo. DT: Jesús Díaz.

Gol en el primer tiempo: 43m. Daniel Barrea (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Emanuel Díaz por Sebastián De Luca (C); 12m. Rodrigo Campanelli por Facundo Simioli (C) y Juan Cruz Avellaneda por Javier Monzón (C); 22m. Adrián Ocampo por Aaron Caraballo (C) y Lucas Carballo por Matías Coselli (C). 26m. Juan Barinaga por Francisco Facello (B), Pablo Chavarría por Ibrahim Hesar (B) y Nicolás Brito por Daniel Barrea (B). 38m. Diego Novaretti por Mariano Troilo (B) y 45m. Franco Rami por Matías Marín (B).

Amonestados: Alejandro Rébola (B). Facundo Garzino (C).

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: Eva Perón (Sarmiento, de Junín)..

Con información de Télam