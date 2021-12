Malaspina confirma que clubes de la LPF se reunirán el martes para tratar la remoción de Tinelli

El vicepresidente primero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Cristian Malaspina, le confirmó este domingo a Télam que los clubes de Primera División se reunirán este martes para tratar la remoción de Marcelo Tinelli como titular de la organización.

Malaspina adelantó que, en caso de decidirse por consenso en el debate, la LPF quedará transitoriamente a cargo de la vicepresidencia y se convocará a elecciones en el término de 90 días para encontrar "la mejor salida para el fútbol argentino".

"La falta de gestión se está llevando puestos a todos los clubes. Tinelli debe reconocer que evidentemente no tiene tiempo ni ganas de conducir este barco", afirmó el presidente de Argentinos Juniors en una entrevista exclusiva con Télam.

Malaspina entendió que debido a la relación entre Tinelli y la máxima autoridad de AFA, Claudio Tapia, "es prácticamente imposible" dar respuesta a las necesidades de los clubes, por lo que asumió que "hay que barajar y dar de nuevo" en la conducción de la LPF.

Aldosivi de Mar del Plata, Lanús, Argentinos Juniors, Independiente, Gimnasia y Esgrima La Plata, Estudiantes de La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Rosario Central, Huracán, Defensa y Justicia, Arsenal, Colón de Santa Fe, Platense, Sarmiento y Central Córdoba, de Santiago del Estero firmaron una nota dirigida al presidente de la LPF en la que reclamaron el tratamiento de la remoción en los términos contemplados por el Estatuto.

Tinelli consideró la estrategia como "un golpe artero" e invitó a una reunión dirigencial para el 11 de enero, después de que se realice el sorteo del próximo campeonato.

"Esto no es un golpe. No estamos haciendo nada que no esté escrito en el Estatuto de la Liga Profesional. Lo de Marcelo es una estrategia de dramatización y victimización", consideró Malaspina.

Con información de Télam