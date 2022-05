Universidad Católica, con debut de Holan y goles de Zampedri, venció a La Calera en Chile

Universidad Católica, con el debut del director técnico argentino Ariel Holan y con un par de goles de su compatriota Fernando Zampedri, se impuso esta noche a Unión La Calera por 3 a 0, en la apertura de la 13ra fecha de la liga chilena.

Tras su paso por el fútbol mexicano, el exentrenador de Independiente y Defensa y Justicia regresó a la conducción de la "U" Católica para cumplir con su segundo ciclo, con destacado éxito para el equipo adversario de Talleres, de Córdoba, en el grupo H de la Copa Libertadores.

Zampedri, ex Rosario Central, entre otros, marcó por duplicado durante el segundo tiempo y Felipe Gutiérrez señaló el restante, para sumar tres puntos para su conjunto, que así se ubicó noveno con 16 y a 8 del líder Colo Colo.

La Católica contó, también, como titular al defensor Nehuén Paz, ex Newell`s Old Boys, All Boys y Lanús.

En La Calera, puntero del grupo C de la Copa Sudamericana, en el que participa Banfield, jugaron el arquero Ignacio Arce, ex San Martín de Tucumán; el volante Gonzalo Castellani, ex Boca Juniors y Defensa y Justicia; y el delantero Sebastián Sáez, ex Central Córdoba de Santiago del Estero y Talleres de Córdoba.

Con información de Télam