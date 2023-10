El delantero Zampedri convierte por triplicado en Chile

El delantero argentino Fernando Zampedri resultó protagonista de una jornada estupenda y anotó los tres goles del triunfo de la Universidad Católica sobre O’Higgins, en Rancagua, por 3-0, por la fecha 26 del Campeonato chileno de fútbol de primera división.

El atacante entrerriano, de 35 años, convirtió para el elenco ‘cruzado’ a los 29 minutos del primer tiempo, mediante un tiro penal, y también a los 15m. y 26m. del segundo período, respectivamente.

De esta manera, el exgoleador de Atlético Tucumán, Rosario Central, Atlético de Rafaela y Juventud Unida de Gualeguaychú, entre otras entidades, llegó a las 16 anotaciones en 25 presentaciones en el certamen.

Zampedri fue sustituido a los 40m. del segundo período por el también atacante Franco Di Santo (ex San Lorenzo), oriundo de Mendoza.

En Universidad Católica, que reúne 37 unidades y está a 15 de la línea del puntero, Cobresal, también se desempeñaron el arquero Nicolás Peranic (ex Almagro) y el defensor Guillermo Burdisso (ex Boca Juniors y Rosario Central).

En O’Higgins, que es dirigido por el técnico juninense Juan Manuel Azconzábal (ex Atlético Tucumán), actuaron el defensor Nicolás Thaller (ex Lanús) y el atacante Brian Blando (ex Agropecuario de Carlos Casares).

El líder Cobresal, con un gol del argentino Gastón Lezcano (ex Lamadrid y Cañuelas), le ganó como visitante y por 2-1 a Curicó Unido.

En un anticipo del viernes por la noche, Huachipato, dirigido por el técnico Gustavo Alvarez (ex Aldosivi y Temperley), derrotó por 4-2 a Unión La Calera, donde Diego Buonanotte (ex River Plate) anotó un tanto a los 38m. del segundo período.

Con información de Télam