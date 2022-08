Australia se llevó un claro triunfo ante Sudáfrica y es puntero del Championship junto a Los Pumas

El seleccionado de Australia derrotó hoy al campeón del mundo Sudáfrica por 25 a 17, en un partido correspondiente a la tercera fecha del torneo Rugby Championship .

De esta manera, Australia.con el triunfo de esta madrugada frente a los Springboks sudafricanos encabeza las posiciones del torneo junto a Los Pumas, ambos con nueve unidades.

Los Wallabies australianos se recuperaron de la categóricamente derrota sufrida la jornada anterior frente a Los Pumas, y alcanzaron un justo triunfo frente a Sudáfrica, que sumó su segunda caída consecutiva en el certamen.

Por su parte, los Springboks sudafricanos suman ocho derrotas consecutivas en tierras australianas.

El encuentro se disputó en el Adelaide Oval, de la ciudad de Adelaida con un parcial favorable para los Wallabies australianos por 10-3.

Los seleccionados de Australia y Sudáfrica se medirán nuevamente el sábado próximo en la ciudad australiana Nueva Gales del Sur.

Sintesis:

Australia: Reece Hodge; Tom Wright, Len Ikitau, Hunter Paisami y Marika Koroibete; Noah Lolesio y Nic White; Rob Valetini, Fraser McReight y Jed Holloway; Matt Philip y Rory Arnold; Allan Alaalatoa, 2 Folau Fainga'a y James Slipper (capitán). Entrenador Rave Rennie.

Ingresaron: David Porecki, Scott Sio, Taniela Tupou, Darcy Swain, Rob Leota, Pete Samu, Tate McDermott y Andrew Kellaway.

Sudáfrica: : Damian Willemse; Warrick Gelant, Lukhanyo Am, Damian de Allende y Makazole Mapimpi; Handré Pollard y François de Klerk; Duane Vermeulen, Pieter-Steph du Toit y Siya Kolisi (capitán); Lood de Jager y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Joseph Dweba y Ox Nche. Entrenador: Jacques Nienaber.

Ingresaron: Malcolm Marx, Steven Kitshoff, Vincent Koch, Franco Mostert, Kwagga Smith, Jaden Hendrikse, Elton Jantjies y François Steyn.

Tantos en el primer tiempo: 2',try McReight convertido por Lolesio (A); 6' penal de Lolesio (A), y 24' penal de Pollard (S). Resultado parcial: Australia 10 - Sudáfrica 3.

Tantos en el segundo tiempo: 7' Try de Koroibete (A); 18' try McReight convertido por Loesio, (A), 24' penal Lolesio (A), 34 y 40 tries Smith ambos convertidos por Jantjies (S). Resultado final: Australia 25-Sudáfrica 17

Amonestados en el primer tiempo: 30' Wright (A)y 40' Faf de Klerk (S). Amonestado en el segundo tiempo:: 39' Valetini (A).

Cancha: Adelaide Oval, Adelaida.

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Asistentes: Ben O'Keefe (Nueva Zelanda) y Tual Trainini (Francia).

Con información de Télam