Estudiantes fue eliminado injustamente por Corinthians en penales de la Copa Sudamericana

Estudiantes fue eliminado injustamente en cuartos de final de la Copa Sudamericana por el brasileño Corinthians por penales por 3 a 2 en La Plata, luego de ejercer un dominio absoluto durante los 90 minutos para imponerse por 1 a 0, el mismo resultado de la ida pero a favor de los brasileños, con gol anotado por Mauro Méndez.

El equipo de La Plata jugó un gran partido pero chocó con el arquero Cassio como gran figura, pegó cuatro tiros en los palos y una salvada de Fabio Santos sobre la línea. Mereció otra suerte Estudiantes que fue superior a Corinthians pero no lo pudo reflejar en el marcador.

Gran primer tiempo en UNO, con un Estudiantes que al minuto encontró el gol de la tranquilidad, cuando Méndez tomó un rebote en el área después de un centro de Sosa y con un tiro mordido puso el 1 a 0.

A partir de esa tranquilidad, el equipo de Eduardo Domínguez construyó un monólogo futbolístico y solo le faltó cristalizar la diferencia del juego en la red. Cassio fue una figura determinante para evitar el segundo y en otras dos ocasiones el palo izquierdo del capitán del "TImao" se lo negaron a Benedetti y Rollheiser.

Estudiantes salió a jugar con una presión alta, con los centrales en la mitad de cancha, y con los dos laterales bien abiertos que siempre fueron opción de pase y fueron profundos. Corinthians casi nunca pudo manejar la pelota y sacar un contragolpe preciso.

José Sosa fue el dueño del equipo, manejando el juego y los tiempos. El Pincha generó varias situaciones, donde el arquero tapó varias ocasiones a Carrillo, Rollheiser y Mancuso. Los brasileños solo se arrimaron en un córner de Rojas que cabeceó Gil a las manos de Andújar.

Estudiantes siguió siendo dominador del partido, con Corinthians que se animó un poco más pero sin llevar peligro ante Andújar. El pecado del equipo de Domínguez es que no logró definirlo.

Cassio fue la gran figura, se lo sacó dos veces a Rollheiser y también el "10" tuvo otra chance clara y Fabio Santos la sacó sobre la línea.

A los 28 minutos, después de una gran combinación que terminó con un zurdazo de Ascacibar en el palo. El "Pincha" hizo todo bien pero no pudo conseguir la diferencia y tuvo que ir a la definición por penales.

Y en esa instancia todo el entusiasmo previo, con recepción pirotécnica incluida cuando el micro con el plantel albirrojo ingresaba al estadio, se derrumbó ante semejante injustica, de esas a las que cada tanto acostumbra arrojar el fútbol.

- Síntesis -

Estudiantes: Mariano Andújar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Luciano Lollo y Gastón Benedetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacibar, José Sosa y Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Corinthians: Cassio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Verissimo y Fabio Santos; Gabriel Moscardo y Maycon; Ruan Oliveira, Matías Rojas, Renato Augusto y Ángel Romero. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Gol en el primer tiempo: 1 minuto Mauro Méndez (E)..

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Yuri Alberto por Ruan Oliveira (C) y Wesley Ribeiro por Romero (C), 14 minutos Giuliano por Gabriel Moscardo (C), 32 minutos Fernando Zuqui por Rodríguez (E), 35 Fausto Vera por Renato Augusto (C) y 40 minutos Mauro Boselli por Mancuso (E).

Amonestados: Núñez y Lollo (E). Yuri Alberto, Maycon y Fabio Santos (C).

Definición por penales: Estudiantes (2) convirtieron Sosa y Méndez; Lollo y Ascacibar estrellaron sus remates en el travesaño y Cassio le contuvo a Rollheiser.

Corinthians (3): convirtieron Fabio Santos, Vera y Rojas, Andújar le atajó el remate a Giuliano.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Estadio Jorge Luis Hirschi (Estudiantes).

Con información de Télam