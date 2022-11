Messi, el "As de Espadas" de la Argentina, recibe un nuevo tributo en forma de canción

El crack rosarino Lionel Messi, capitán y emblema del seleccionado argentino, fue motivo de inspiración para una nueva canción que realza su figura y describe el sentimiento que los argentinos y argentinas tienen sobre él, en las vísperas del debut en el Mundial de Qatar 2022.

La banda bonaerense De Los Palotes publicó el tema "As de Espadas" en referencia al "10" argentino, un título que proviene del tradicional juego de cartas "truco" y lo erige como la máxima esperanza para ganar la próxima Copa del Mundo, entre guitarras rockeras y una sección de vientos bien presente.

Martin Novau es la voz de De Los Palotes y compuso el tema dedicado a Messi, aunque la idea nació de su hermano mayor, un fiel seguidor del rosarino.

"En un partido de la última Copa América menciona la idea de que hagamos una canción para Lionel y la verdad que la idea nos gustó. No sabíamos si la tocaríamos con la banda o no, pero la cuestión es que un día llegó la musa inspiradora que le dio vida a "As de Espadas" y terminó siendo parte de De Los Palotes", indicó Novau para Agencia Télam.

El grupo, según su cantante, se reconoce "muy futbolero" y siente "admiración" por Messi: "Su forma de jugar a la pelota es increíble, no para de sorprendernos ¡es un animal! Nunca lo vi jugar personalmente, siempre desde la televisión, pero es uno de mis sueños poder verlo en una cancha; ojalá pueda cumplirlo".

Novau señaló que "As de Espadas" es un "homenaje de un argentino para otro argentino", con guiños nacionales como el "truco" o la cita a otro ídolo eterno: Diego Armando Maradona.

"Es una muestra de admiración para Messi, sobre todo cuando se pone la camiseta de la selección. Entonces fueron apareciendo estas expresiones bien nuestras. El estribillo se torna celeste y blanco cuando lo escuchas, o al menos así lo siento cuando lo canto", indicó Novau a Télam.

"Después de haber perdido cuatro finales con la camiseta de Argentina, había mucha gente que lo discutía a Messi. Muchos periodistas que hablaban mal de él, pero creo que por suerte ya todo cambió y la mayoría no hace mas que agradecerle y disfrutarlo. Como dice una parte de la canción: "no podemos pedirte mas nada, sos el as de espadas de una nación", acota Novau.

El sueño del cantante de De Los Palotes y el resto de los integrantes es que Messi tenga conocimiento de la canción: "Para nosotros sería algo maravilloso! Ojalá pueda escucharla y podamos demostrarle con nuestra canción que lo admiramos mucho y sienta el apoyo de los argentinos que en época de mundial estamos más unidos que nunca".

"As de Espadas", que se puede escuchar en la plataforma Spotify, tiene a Martin Novau en voz; Ezequiel Di Prinzio y Emiliano Vasquez en guitarras; Surfeo Mazzeo en bajo; Julian Danloy en batería; Lautaro San Martin en teclados y Fernando Aguilera en trompetas.

De Los Palotes, con marcada influencia el rock argentino, se formó a fines de 2019 en la localidad de Ascensión, provincia de Buenos Aires.

Con información de Télam