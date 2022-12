Marruecos venció a Canadá y clasificó a los octavos de final del Mundial

Marruecos venció hoy por 2-1 a Canadá y se clasificó a los octavos de final como ganador del Grupo F del Mundial de Qatar, en el que, además, pasó de fase Croacia como segundo.

Los goles de Marruecos fueron anotados por Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri, a los 4 y 23min. mientras que para Canadá descontó Naif Aguerd en contra de su propia valla, a los 40 minutos, todos durante la primera etapa.

El partido se jugó en el estadio Al Thumana, en Doha, con el arbitraje del brasileño por Raphael Claus.

Solamente una vez Marruecos había logrado pasar a octavos de un Mundial: fue en México 86, que ganó Argentina.

Hoy empezó rápido a resolver el pleito. A los cuatro minutos, una floja salida de los canadienses, que incluyó un grave error del arquero Milan Borjan, le permitió a Hakim Ziyech abrir el marcador con una exquisita definición de media distancia y por encima de la posición del "uno" canadiense.

Después del tanto a favor los marroquíes coparon el mediocampo, asfixiaron a su rival con una presión constante de mitad de cancha hacia adelante y siempre buscó el arco contrario.

Canadá, por su parte, sintió el golpe del tanto tempranero, le costó recuperarse y acomodarse en el campo y apeló al contragolpe como única herramienta de juego para intentar llegar al arco de Yassine Bono.

La superioridad futbolística de los africanos en todo el campo le dio la posibilidad de aumentar el marcador a los 23 minutos con un remate certero de Youssef En-Nesyri que contó nuevamente con una floja respuesta del arquero Borjan.

Los norteamericanos, al verse superados y sin respuestas desde lo táctico, intentaron parar a su rival con faltas y no tuvieron ideas de juego.

Sin embargo, los dirigidos por el entrenador John Herdman, al no tener nada que perder por el resultado adverso, revirtió la situación, tomó confianza y llegó al descuento con un gol en contra de Naif Aguerd a los 40 minutos para ponerse nuevamente en carrera antes del cierre de la primera etapa.

En el complemento, los canadienses salieron con mayor convencimiento, mejoraron con la pelota y de a poco fueron metiendo a su rival en su propio campo con el objetivo de, al menos, llegar al empate.

La embestida de los norteamericanos les permitió generar algunas situaciones favorables, pero carecieron de la efectividad necesaria para llegar al gol.

Marruecos, en tanto, le cedió la pelota a su rival, dejó de presionar en campo contrario y se dedicó a defender el resultado durante gran parte de la segunda etapa.

La tenencia de la pelota por parte de los canadienses se dio a lo largo de treinta minutos con mucho despliegue y desgaste físico, lo cuál le jugó a favor a los marroquíes que ante el cansancio de los norteamericanos volvieron a tener la pelota y a cuidarla hasta el final para quedarse definitivamente con la victoria.

Marruecos enfrentará en octavos de final al segundo del Grupo F, que se definirá esta tarde con los encuentros entre Japón-España y Costa Rica-Alemania.

=Síntesis=

Canadá: Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitoria y Kamal Miler; Samuel Adekugbe, Jonathan Osorio, Mark-Anthony Kaye, Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Cyle Larin David Junior Hoilett. DT: John Herdman.

Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Roman Saiss, Nayef Aguerd y Noussair Mazraoui; Selim Amallah, Sofyan Amrabat , Abdelhamid Sabiri; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui.

Goles: en el primer tiempo: 4min. Ziyech (M); 23min. En-Nesyri (M). 40min. Naif Aguerd (e/c -C-).

Cambios: en el segundo tiempo: 14min. Atiba Hutchinson por Kaye (C), Jonathan David por Larin (C); 15min. Ismael Koné Por Adekugbe (C); 19min. Zakaria Aboukhlal por Boufal (M), Selim Amallah por Sabiri (M); 20min. Richie Laryeapor Osorio (C); 30min. David Wotherspoon por Hoillet (C), Abderazak Hamdallah por Ziyech (M), 31min. Jawad El Yamiqpor Ounahi (M); 39min. Yahya Jabrane por Hakimi (M).

Amonestados: Hoilett (C), Osorio (C), Vitoria (C), Adekugbe (C),

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Al Thumama Stadium.

Con información de Télam