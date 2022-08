"Para ser campeones hay que ganar todos los partidos", advirtió volante de River, Zuculini

El volante de River Plate, Bruno Zuculini advirtió que "para ser campeones" de la LPF el equipo debe "ganar todos los partidos" de aquí en más, tras el éxito de esta noche ante Independiente 1-0, en Avellaneda.

"Si queremos ser campeones hay que ganar, prácticamente, todos los partidos hasta el final y de este modo los debemos jugar", sostuvo Zuculini en declaraciones para la transmisión oficial de televisión.

"Perdimos muchos partidos que se habían podido ganar, por eso de aquí en más son todas finales para nosotros", recalcó el mediocampista que ingresó en el segundo tiempo, con buen desempeño y generador de la jugada previa al gol de la victoria.

Además, Zuculini reconoció que fue "bueno poder ganar en la última jugada, cuando ya parecía que se terminaba en empate, porque se necesitaba llevar los tres puntos".

En tanto, el defensor Emanuel Mammana se manifestó "feliz por la victoria, por los tres puntos llevados para casa por el mérito de buscar el gol hasta el final".

Quien resultó una de las figuras del vencedor basó su criterio sobre el merecimiento de su equipo en que "siempre buscó ganar y por eso insistió hasta el final".

"Con respecto al puesto donde me siento más cómodo es el de zaguero central, como hoy, pero no me molesta jugar de lateral derecho como me tocó hacerlo, porque donde el equipo me necesite siempre estaré para dar lo mejor", resaltó Mammana.

Con información de Télam