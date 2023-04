Se iniciará este sábado la edición 67 del Brasileirao y el candidato Palmeiras recibirá a Cuiabá

La 67ma. edición del Brasileirao, campeonato brasileño de primera división de fútbol, comenzará mañana con 32 futbolistas y dos entrenadores argentinos, con la presentación de Palmeiras, el campeón vigente y gran candidato al título, ante Cuiabá, en el más destacado de los siete partidos que iniciarán el certamen.

Los partidos de mañana serán: Palmeiras-Cuiabá, América Mineiro-Fluminense, Botafogo-San Pablo (todos a las 16), Bragantino-Bahia, Athletico Paranaense-Goiás y Fortaleza- Internacional (18:30) y Atlético Mineiro-Vasco da Gama (21).

El Brasileirao dará su puntapié inicial este sábado y finalizará en noviembre con la participación de 20 equipos que jugarán partidos de ida y vuelta todos contra todos, descendiendo los cuatro últimos.

El certamen otorgará del primero al cuarto el pase directo a fase de grupos de la Copa Libertadores de 2024, el quinto y sexto jugarán la fase previa del máximo certamen de la Conmebol y del séptimo al decimosegundo clasificarán para la Copa Sudamericana.

Los dos entrenadores argentino son Eduardo Coudet (Atlético Mineiro) y Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza).

Serán 32 los futbolistas argentinos que iniciarán el torneo:

Emmanuel Martínez y Martín Benítez (América Mineiro); Tomás Cuello (Atlético Paranaense); Renzo Saravia, Matías Zaracho, Rodrigo Battaglia y Cristian Pavón (Atlético Mineiro); Lucas Mugni (Bahía); Joel Carli, Leonel Di Plácido y Víctor Cuesta (Botafogo); Fausto Vera (Corinthians); Marcelino Moreno (Curitiba); Germán Cano (Fluminense); Emanuel Brítez, Juan Martín Lucero, Tomás Pochettino y Silvio Romero (Fortaleza); Juan Palacios (Goiás); Walter Kannemann y Franco Cristaldo (Gremio); Fabián Bustos, Gabriel Mercado y Valentín Albano (Internacional); José López (Palmeiras); Kevin Lomónaco (Bragantino); Gabriel Carabajal (Santos); Jonatahn Calleri, Alan Franco y Giuliano Galloppo (San Pablo); y Manuel Capasso y Luca Orellano (Vasco da Gama).

La supremacía de los equipo paulistas y cariocas es manifiesta al ganar 50 de los 66 torneos, con 33 títulos de los clubes de San Pablo (Palmeiras, Santos, Corinthians, San Pablo y Guaraní) y 17 de Rio de Janeiro (Flamengo, Fluminense y Vasco de Gama).

El candidato es Palmeiras, que acaba de ganar el certamen Paulista, no se puede dejar de lado pese a que perdió todo lo que jugó en 2023 al poderoso Flamengo, actual campeón de América, el recién ascendido Gremio, campeón Gaucho, con el uruguayo Luis Suárez, Fluminense, con el goleador argentino Cano y actual bicampeón Carioca, y el Athletico Paranaense.

Una mención especial para Corinthians, Vasco Da Gama, Internacional, Santos y San Pablo, todos son equipos con excelente jugadores y capacidad para vencer a cualquiera rival, no asoman como candidatos, no atraviesan el mejor momento, pero hay que respetar su historia y no dejarlos de lado de manera concluyente de la pugna por el título.

En cuanto a las "joyas" a tener en cuanta en el Brasileirao, son; Endrick (Palmeiras), ya vendido al Real Madrid en 72 millones de euros, Andrey santos (Vasco), ya del Chelsea por 12 millones de euros, Vitor Rique (Paranaense), Metheus Franca (Flamengo), Andre (Fluminense) y Angelo y Marcso Leonardo (Santos).

Palmeiras es el equipo que más títulos posee con 110, seguido por Santos con ocho, Corinthians y Flamengo siete, San Pablo seis, Cruzeiro, Vasco da Gama y Fluminense cuatro, Internacional tres, Botafogo, Gremio, Bahía y Atlético Mineiro dos; Guaraní, Athletico Paranaense, Coritiba y Sport Recife uno.

El máximo goleador del Vasco Roberto Dinamita, con 190 tantos, el es artillero histórico del Brasileirao, seguido por el recientemente retirado Fred con 183, mientras que Fabio (exCruzeiro, Vaco y Fluminense) es quien más cotejos suma con 630, seguido por Rogerio Ceni, exarquero de San Pablo y hoy DT de ese equipo, con 575.

La fecha inicial se completará el domingo con: Flamengo-Coritiba y Corinthians-Cruzeiro (a las 16:00) y Gremio-Santos (18:30).

Con información de Télam