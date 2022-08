Flamengo, rival de Vélez por Libertadores, empata con líder Palmeiras en fútbol de Brasil

(Agrega partidos y posiciones)

Flamengo, próximo rival de Vélez Sarsfield por Copa Libertadores, empató hoy 1-1 con el líder Palmeiras, en partido válido por la fecha 23 del campeonato brasileño de fútbol de Primera División, más conocido como Brasileirao.

El encuentro se desarrolló en el Allianz Parque de la ciudad de San Pablo.

El conjunto carioca se adelantó en la pizarra con un tanto marcado por Víctor Hugo (Pt. 29m.), mientras que los paulistas lograron la igualdad, a través de Raphael Veiga (St. 22m.), según reflejó ‘Lance’.

Flamengo, que será adversario de Vélez (el miércoles 31 en Buenos Aires; el 7 de septiembre en Río de Janeiro) en una de las semifinales de la Copa, alineó algunos pocos titulares y los ‘mechó’ con elementos alternativos.

El mediocampista chileno Arturo Vidal ingresó desde el banco de los suplentes para el conjunto de Río de Janeiro, a los 30 minutos de la segunda mitad.

En Palmeiras, en tanto, que animará la otra semi de Libertadores ante Atlético Paranaense, entró en el segundo período el delantero José Manuel López (ex Lanús), quien sustituyó a Rony, a falta de 13 minutos para el cierre.

En otro de los encuentros celebrados este domingo, Botafogo, con los concursos de los defensores Víctor Cuesta (ex Arsenal) y Renzo Saravia (ex Racing Club), empató 2-2 como visitante de Juventude, en Caxías do Sul.

En la continuidad de la jornada, el delantero Diego Churín -ex Independiente, Los Andes y Platense- se destacó al poner en ventaja (34m, PT) a Goaianiense, que jugó con un hombre menos el segundo tiempo por la expulsión de Lucas Gazal, en la igualdad en un gol con Cuiabá, señalada por Rodriguinho (36m. ST).

El mismo resultado se registró entre Bragantino y Ceará; lo mismo que en Paranaense, con la participación titular del extremo izquierdo tucumano Tomás Cuello, con América MG, que ofreció ingreso en el segundo período al volante Leandro Martínez.

Por su parte, Fortaleza, a cargo del DT cordobés Juan Pablo Vojvoda y con el zaguero Emanuel Brítez en la plantilla titular, extendió a cuatro las victorias en fila al imponerse a través de Moisés por la mínima diferencia ante Corinthians, que contó con el volante Fausto Vera desde el inicio.

En el último cotejo de la noche, Santos, con el debut de su flamante adquisición el volante ofensivo Gabriel Carabajal -ex Argentinos Juniors-, superó por 1 a 0 a San Pablo, que en la segunda etapa ofreció ingreso a los delanteros Jonathan Calleri y Nahuel Bustos, mientras que el mediocampista Giuliano Galoppo se mantuvo entre los suplentes sin ingreso.

Los marcadores del sábado fueron Atlético Mineiro 0-Goiás 1; y Fluminense 5-Coritiba 2. La fecha 23 concluirá mañana con Avaí-Internacional.

= Posiciones =

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Palmeiras492314723815+23

2Fluminense412312563727+10

3Flamengo402312473820+18

4Corinthians392311662622+4

5Paranaense382311572928+1

6Internacional36229943323+10

7Atl. Mineiro35239863027+3

8Santos 33238962720+7

9America MG312394101924-5

10Bragantino31238783329+4

11Goias 29237882429-5

12Sao Paulo292361163128+3

13Fortaleza 272376102123-2

14Botafogo 272376102228-6

15Ceara 262351172324-1

16Cuiaba 242366111623-7

17Avai 232265112335-12

18Coritiba 222364132539-14

19Goianiense222357112234-12

20Juventude172338121837-19

Los 6 primeros clasifican a la Copa Libertadores 2023.

Los 6 siguientes clasifican a la Copa Sudamericana 2023.

Los últimos 4 descienden.

Con información de Télam