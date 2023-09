Con gol de Furch en el último minuto, Santos le ganó al Bahía por el Brasileirao

El argentino Julio Furch, en el último minuto, marcó el gol con el que Santos le ganó, de visitante, por 2 a 1 a Bahía por la fecha 24 del Brasileirao, en el Arena Fonte Nova.

El delantero argentino ex Olimpo, de Bahía Blanca ingresó al partido -en el complemento- en el primer minuto de adición por Marcos Leonard y en el cuarto minuto logró marcar el gol que le dio la victoria al “Peixe”, que aún se encuentra en zona de descenso a un punto de salir de la misma.

El uruguayo Camilo Cándido había puesto en ventaja al local, mientras que para el equipo ganador, Marcos Leonardo anotó el empate y Furch selló la victoria en el final.

El argentino Lucas Mugni (ex Colón de Santa Fe) ingresó algunos minutos sobre el final del encuentro en Bahia.

En el cierre de la jornada, Corinthians y Gremio empataron 4 a 4 en el partido correspondiente a la fecha 15 del Brasileirao en el Neo Química Arena.

El argentino Franco Cristaldo (ex Boca Juniors y Huracán) marcó el segundo gol para el Gremio, los brasileños Nathan y Everton y el uruguayo Luis Suárez marcaron los tres restantes.

Para el Corinthians, anotaron los brasileños Giuliano, Yuri Alberto, Fábio Santos(penal) y Lucas Verissimo.

El defensor argentino Walter Kannemann (ex San Lorenzo) fue titular y jugó todo el encuentro para el Gremio, mientras que Lucas Besozzi (ex Lanús) no tuvo minutos en cancha.

Mientras que, para el “Timão” tampoco sumó minutos Fausto Vera (ex Argentinos Juniors).

= Cronograma fecha 24 =

Hoy: Bahía 1 - Santos 2

Martes 19 de septiembre: América MG - Bragantino a las 21.30 horas.

Miércoles 20 de septiembre: Goiás - Flamengo; Fluminense - Cruzeiro y Sao Paulo - Fortaleza a las 21.30.

Jueves 21 de septiembre: Vasco da Gama - Coritiba a las 19.00; Atlético Paranaense - Internacional a las 19.30 y Gremio - Palmeiras a las 21.30.

Viernes 22 de septiembre: Corinthians - Botafogo a las 20.00.

Sábado 23 de septiembre: Atlético Mineiro - Cuiabá a las 21.00.

= Posiciones =

Botafogo con 51 puntos; Palmeiras 44; Gremio 40; Flamengo y Bragantino 39; Fluminense 38; Paranaense 37; Fortaleza 35; Atl. Mineiro 34; Cuiabá, Cruzeiro e Internacional 29; Sao Paulo 28; Corinthians 27; Bahia y Goias 25; Santos24; Vasco da Gama 20; América MG 17 y Coritiba 14.

- Los seis primeros se clasifican a la Libertadores 2024.

- Del séptimo al duodécimo se clasifican a la Sudamericana 2024.

- Los últimos cuatro descienden.

Con información de Télam