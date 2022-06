"El resultado es siempre bueno cuando no se pierde", dijo Battaglia tras el empate con Corinthians

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, se mostró conforme anoche con la igualdad 0 a 0 ante Corinthians en San Pablo por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, "ya que no perder es siempre un buen resultado".

"Veníamos a hacer un trabajo inteligente sabiendo que son 180 minutos de esta serie. El resultado, al no perder, siempre es bueno. Tuvimos situaciones para poder convertir y por momentos manejamos la pelota y fuimos protagonistas. Queda la revancha en nuestra casa", dijo el DT en conferencia de prensa.

En ese marco, valoró: "Se dio el partido que pensábamos. Trabajamos de una manera para poder estar con las líneas cortas, cortar el circuito de juego de ellos y aprovechar la velocidad de nuestros jugadores. Y por momentos ellos se sintieron con la impotencia de no poder avanzar y eso es todo mérito del esfuerzo y del orden que mantuvo el equipo".

Por último se refirió a la mano del defensor de Corinthians Bruno Mendez que pudo haber derivado en penal para Boca:

"Tengo que ver bien la jugada, porque es un tema de interpretación si hay una mano que está separada del cuerpo o no. A veces se hace difícil ese tipo de situaciones, pero la decisión fue no cobrar el penal. Queda siempre en una interpretación de si van a revisar o no la jugada al VAR", apuntó Battaglia.

Boca viajó en vuelo chárter de regreso a la Argentina apenas terminado el encuentro y esta tarde se entrenará pensando en Banfield, equipo con el que jugará de local el próximo viernes por la sexta fecha de la Liga Profesional.

La idea del técnico es utilizar a la mayoría de los suplentes que perdieron con Unión en la Bombonera la fecha pasada y la mayor duda estará en quienes estarán en la zaga central, ya que Carlos Zambrano y Carlos Izquierdoz están suspendidos, mientras que Nicolas Figal tiene una afección meniscal en la rodilla derecha.

Seguramente Marcos Rojo no será expuesto, ya que será preservado para la revancha ante Corinthians.

Se verá entonces si el juvenil Gabriel Aranda puede estar porque viene de un desgarro y la otra posibilidad es que Gastón Ávila, quien no concentró en este certamen ya que no arregló la continuidad de su contrato, pueda ser igualmente tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

Con información de Télam