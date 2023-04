Boca le empató a Rosario Central en el último minuto de la "batalla" de Arroyito

Rosario Central y Boca Juniors empataron en dos goles en un vibrante partido jugado esta tarde ante más de 45 mil hinchas en el Gigante de Arroyito, por la 13ra. fecha de la Liga Profesional.

Los goles “canallas” fueron convertidos por Lautaro Giaccone y Alejo Véliz, uno en cada etapa, y los del “xeneize” por Martín Payero y Nicolás Figal, ambos de cabeza y en el complemento.

En un partido caliente adentro y afuera de la cancha fueron expulsados ambos directores técnicos, Miguel Ángel Russo y Jorge Almirón, por excesos verbales con el árbitro Ariel Penel, el primero, y por tomar la pelota dentro del terreno de juego el segundo.

Rosario Central y Boca jugaron un gran primer tiempo entre dos equipos que se prodigaron como en el "clásico auriazul" que jugaban, y con emociones, como la del minuto uno cuando Véliz cabeceó un córner de Ignacio Malcorra desde la izquierda, pero Sergio Romero salvó con lo justo al córner, hacia su izquierda.

Boca jugó un primer tiempo extraño porque fue de mayor a menor: se adueñó de la pelota y el campo en la parte inicial, cuando tocó y atacó con el peso de sus individualidades, aunque esa supremacía manifiesta en el juego no pudo traducirla en llegadas claras, al extremo que su ataque más peligroso fue un cabezazo alto de Nicolás Valentini a los 15 minutos.

En contraposición, Central jugó un primer tiempo de menor a mayor, con un planteo táctico inteligente en el que fue muy aplicado en la marca y la presión sobre el jugador que tenía la pelota, con duelos individuales en casi todo el campo, en los que sobresalieron el de Giaccone con Valentín Barco, Damiián Martínez con Sebastián Villa y el “Coyote” Alan Rodríguez con Miguel Merentiel.

La segunda parte del libreto e Miguel Ángel Ruso fue que su equipo jugara cuando la recuperaba, una materia que le costó en la primera mitad pero que pudo superar en el segundo tramo.

Central avisó a los 21 minutos con una gran jugada: Malcorra mandó un centro pasado desde la derecha y el colombiano Jaminton Campaz la empalmó con una volea de zurda que cayó justo donde estaba “Chiquito” Romero, quien salvó al córner sobre el travesaño.

Hasta que a los 24 minutos la tercera llegada clara fue la vencida: Lautaro Giaccone, el pibe de 21 años que marcó y fue marcado por Barco, enganchó ante su rival por la derecha del área, se acomodó y clavó un zurdazo magistral en el ángulo superior derecho, en el golazo que hizo rugir al Gigante de Arrroyito.

El complemento fue emotivo desde el comienzo porque a los 2 minutos Kevin Ortiz sacó un contraataque desde su área para el pique de Giaccone, quien llegó al área pero se demoró en patear o en asistir a Campaz, solo por la izquierda, y su remate fue tapado por Luis Advíncula, en una jugada en la que el árbitro Ariel Penel cobró un penal por una supuesta mano, que luego anuló a instancias del VAR.

Rosario Central no pudo liquidarlo tampoco a los 10 minutos cuando Malcorra dejó solo a Campaz por la izquierda, pero el colombiano dilapidó la llegada con un "tirito" a las manos de Romero.

Y Boca, que salió decidido a atacar con los ingresos de Agustín Sandez, Luis Vázquez y Norberto Briasco, llegó al empate a los 18 minutos con un desborde y centro pasado de Advíncula que Payero la cabeceó de emboquillada al ángulo superior izquierdo ante el esfuerzo desesperado de Carlos Quintana por rechazar de cabeza .

Sin embargo, Central sorprendió a los 23 minutos con un pase de Malcorra a Campaz por la izquierda, quien metió una gran asistencia a Véliz, que la empalmó de derecha y la metió a media altura, junto al primer palo, en el segundo grito del Gigante.

El partido se calentó desde los 26 minutos cuando el cuarto árbitro Guido Córdoba autorizó el ingreso de Gino Infantino por Giaccone, pero impidió la entrada de Kevin Mac Allister, en una discusión que terminó con la vehemente reacción del técnico Miguel Ángel Russo, quien fue expulsado por Penel.

El encuentro volvió a complicarse a los 31 minutos cuando se trenzaron a empujones y golpes el uruguayo Facundo Mallo con “Chiquito” Romero y el chaqueño Walter Montoya con el peruano Advíncula, en una pelea que Penal saldó con amonestaciones a tres de los cuatro implicados, o sea a todos menos a “Chiquito” Romero.

Hasta que en el noveno minuto de los 10 adicionados Villa mandó un centro desde la derecha, Vázquez la peinó en el medio del área y Figal la metió de cabeza en el ángulo superior derecho, en el gol que le permitió empatar la “batalla” de Arroyito. Por segunda vez consecutiva sobre la hora, como entresemana por Copa Libertadores frente a Deportivo Pereira, de Colombia (2-1), Almirón "salvó la ropa" en el descuento. Central, mientras tanto, sigue invicto como local.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríiguez; Walter Montoya y Kevin Ortiz; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel {Angel Russo.

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Valentín Barco; Guillermo Fernández, Alan Varela, Martín Payero y Óscar Romero; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Jorge Almirón.

Gol en el primer tiempo: 24’ Giaccone (C).

Goles en el segundo tiempo: 18’ Payero (B), 23’ Véliz (C) y 90+9’ Figal (B).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio Facundo Roncaglia por Valentini (B) y Agustín Sandez por Barco (B); 9’ Luis Vázquez por Merentiel (B) y Norberto Briasco por Óscar Romero (B); 26´ Gino Infantino por Giaccone (C); 39’ Cristian Medina por Alan Varela (B); 40’ Kevin Mac Allister por Malcorra (C) y Luca Martínez Dupuy por Véliz (C); y 45+8 Juan Cruz Komar por Campaz (C).

Amonestados: Damián Martínez Broun, Mallo y Montoya (C). Barco, Valentini, Guillermo Fernández y Advíncula (B).

Incidencias en el segundo tiempo: Expulsados los DD.TT, 28’ Miguel Ángel Russo (C) y 42’ Jorge Almirón (B).

Cancha: Gigante de Arroyito (Rosario Central).

Árbitro: Ariel Penel.

Con información de Télam