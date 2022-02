"Es imposible no estar preocupado", admitió Bielsa porque Leeds está cerca del descenso

El entrenador rosarino Marcelo Bielsa afirmó hoy que es "imposible no estar preocupado" por la campaña de Leeds United, cuya derrota 4-2 ante Manchester United por la fecha 26 de la Premier League del fútbol inglés lo dejó a cinco puntos de la zona de descenso.

"No tiene ningún sentido esa pregunta. Es imposible no estar preocupado, recibimos 50 goles, ¿le parece que no puedo estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?", dijo Bielsa ante la consulta de un periodista inglés en rueda de prensa en el estadio Elland Road.

Para el exDT del seleccionado argentino, Leeds "tiene que defender mejor", un déficit que ya le costó 11 derrotas en lo que va del campeonato inglés y lo depositó en la decimoquinta ubicación en la tabla.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pero nos falta (Kalvin) Philips y lo sustituye (Robin) Koch. Nos falta Koch y Pascal (Struijk) lo sustituye. Luego no podemos contar con Pascal en la mitad de la cancha porque necesitamos que regrese a la defensa. No poder disponer de los tres volantes defensivos con los que contamos le da cierta debilidad a la recuperación de la pelota, que se siente", analizó Bielsa.

"Creo que jugamos mejor cuando fuimos a buscar que cuando tratamos mantenerlo. Pero se repite una cuestión que cuesta mucho resolver", manifestó el emblema de Newell's Old Boys.

Leeds, con 23 puntos, acumula cuatro partidos sin triunfos y está a cinco unidades de la zona de descenso que ocupan Watford (18), Burnley y Norwich (17).

Con información de Télam