San Martín de Corrientes arma plantel y ya tiene seis fichas mayores para la Liga Nacional

San Martín de Corrientes aceleró en el armado de su plantel para la próxima Liga Nacional de Básquetbol (LNB) y consiguió en las últimas horas asegurarse el concurso de seis fichas mayores.

El conjunto 'rojinegro', que esta temporada será dirigido por Gabriel Revidatti, acordó los arribos del alero bonaerense Lucas Gargallo (ex Ferro), del base Agustín Pérez Tapia (ex Quimsa de Santiago del Estero), del perimetral Manuel Buendía (ex Riachuelo de La Rioja) y del interno ecuatoriano Bryan Carabalí (exQuimsa y de último paso por el básquetbol de Chile en Deportes Castro).

Además, el elenco correntino renovó los vínculos con Gastón García y Rolando Vallejos, mientras ya tenían contratos vigentes los jugadores Franco Méndez y Vicente Garello.

"Quise dar un salto en mi carrera. La intención es seguir creciendo. Tuve, por suerte, varias propuestas pero la de San Martín es la que más me convenció", dijo Gargallo, de 28 años y surgido en las divisiones formativas de Boca Juniors.

"Me gusta el armado del plantel. Creo que seremos un equipo dinámico, con gente joven, que puede correr la cancha" explicó el alero en charla con Télam.

"Creo estar en una etapa más madura de mi carrera. Siento que estoy muy bien enfocado" completó el basquetbolista.

Con información de Télam