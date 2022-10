Paolo Quinteros se retira del básquetbol a los 43 años

El basquetbolista Paolo Quinteros anunció hoy su retiro de la actividad, a los 43 años, advirtiendo que lo dio absolutamente “todo y me voy completamente vacío”.

“Dejo este deporte completamente vacío, lo di todo, le di todo al básquet y el básquet me dio muchísimo a mí. Estoy súper agradecido, no puedo pedir nada más. Esta actividad me hizo crecer como persona, me educó, me ayudó a ver cosas importantes que me van a acompañar para la vida que sigue”, expresó el colonense en entrevista que le concedió a la Asociación de Jugadores de Básquetbol (AdJ).

El entrerriano estuvo durante 24 temporadas rindiendo al máximo nivel posible en la actividad basquetbolística. Jugó en el seleccionado argentino durante los Juegos Olímpicos Beijing 2008, cuando el representativo albiceleste obtuvo la medalla de bronce.

“Ahora que pasaron unos días la estoy llevando mejor, no tengo la necesidad de jugar, estoy atento a varias cosas. En el momento que empecé a manejar la posibilidad del retiro, no me fue fácil asimilar que era hora de dar un paso al costado y empezar una nueva vida fuera del básquet”, dijo.

“Tuve pocos clubes interesados en este mercado de la Liga Nacional, ya venía procesando la idea de dejar y me di cuenta que para comenzar una nueva etapa tenía que cerrar la otra”, amplió Quinteros.

El escolta vistió, entre otras, las camisetas de Estudiantes de Olavarría (salió campeón en la edición 2001), Boca Juniors (repitió título en 2004) y Regatas Corrientes (se coronó en 2013), club en el que le dijo adiós a la actividad, después de doce temporadas consecutivas.

“Hay muchas cosas que me pasaron que al inicio ni las pensaba, como jugar una Olimpíada, un Mundial, representar a la Selección Argentina en esos grandes torneos”, recordó.

“Voy a tratar de disfrutar de mi tiempo haciendo cosas que antes no podía junto a los más cercanos. También estoy empezando a trabajar de lo que me recibí (Martillero Público) y, por ahora, voy a estar alejado del básquet, desenchufarme”, puntualizó.

“Además, tengo la linda noticia que voy a ser papá, así que estoy feliz y atento a eso también. Es una gran responsabilidad y me voy a dedicar a pleno”, agregó Quinteros.

Con información de Télam