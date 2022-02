Panamá, rival de la Argentina, llega a Buenos Aires para eliminatorias del Mundial de básquetbol

El seleccionado de Panamá, que será rival de la Argentina este fin de semana, arribó hoy a la ciudad de Buenos Aires para afrontar sendos partidos de eliminatorias americanas rumbo al Mundial Indonesia Japón Filipinas 2023, que se jugarán en el estadio Templo del Rock, de Obras.

El equipo dirigido por el experimentado entrenador puertorriqueño Flor Meléndez (exDT de Unión de Santa Fe y Obras Sanitarias) llegó a territorio argentino con doce jugadores.

En la nómina figuran el alero Josimar Ayarza (ex Lanús, Echague de Paraná y Estudiantes de Concordia); el escolta Ernesto Oglivie (ex Ferro) y el perimetral Trevor Gaskins (ex Bahía Basket, Olímpico de La Banda y Quimsa de Santiago del Estero).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los otros jugadores citados son Pablo Rivas, Eugenio Luzcando, Carlos Javier Rodríguez, Gil Atencio, Yosimar Blenman, Jonathan King, José Montenegro, Eric Romero y Jesús Lombardo.

El representativo panameño enfrentará el viernes a su par de Paraguay (18.40), mientras que el sábado se cruzará con la Argentina (21.10), en cotejos de la doble fecha de la segunda ventana calificatoria a la cita ecuménica del año entrante.

Con información de Télam