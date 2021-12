El base de Instituto Gastón Whelan da positivo en coronavirus

El base de Instituto de Córdoba, Gastón Whelan, dio hoy positivo en coronavirus y todo el plantel está aislado a la espera de los nuevos resultados de los hisopados, para saber cómo continuará su camino en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El ex Olímpico de La Banda presentó síntomas compatibles con la Covid-19 y fue hisopado rápidamente con un PCR, que horas más tarde arrojó el resultado positivo. El club no informó si está o no vacunado contra la enfermedad.

El resto del equipo aguardará los testeos realizados para conocer si el martes podrán estar el martes 21 en el clásico cordobés frente a Atenas.

Instituto es uno de los animadores de la LNB, con un récord de siete victorias y cinco derrotas.

Con información de Télam