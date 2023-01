El argentino Leandro Bolmaro tuvo acción en el triunfo de Utah Jazz ante Charlotte Hornets

El escolta argentino Leandro Bolmaro jugó dos minutos y 54 segundos en el triunfo logrado anoche por Utah Jazz ante Charlotte Hornets, por 120 a 102, en el Vivint Arena como local, en otra jornada de la NBA.

En ese corto lapso, el cordobés nacido en Las Varillas hace 22 años intentó un tiro de dos y uno de tres y ambos fueron errados.

Bolmaro sabe desde noviembre pasado que no seguirá en la franquicia de Utah ya que la misma decidió no ejercer la opción para renovar su contrato para la temporada 2023-2024, y el entrenador Will Hardy dispone su ingreso en pocas ocasiones y lo hace cuando el partido está definido.

En Utah (25-25 y séptimo en la Conferencia Oeste) el finlandés Lauri Markanen fue el goleador con 25 puntos y 11 rebotes, seguido por Jordan Clarkson con 18; en tanto que en Charlotte (13-35 y 14 en el Este) Terry Rozier sumó 23 tantos.

Otros resultados: Milwaukee 150-Detroit 130, Chicago 111-Atlanta 100, Orlando 113-Boston 98, Houston 119-Minnesota 114, Portland 147-San Antonio 127, Sacramento 133-Memphis 100.

Con información de Télam