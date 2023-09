Con polémica, Azar obtiene triunfo en Olavarría

El bicampeón Diego Azar (Lexus) se adjudicó hoy la final del Top Race V6 de automovilismo, en una competencia decisiva que entregó polémica y protestas, desarrollada en el autódromo Hermanos Emiliozzi, de Olavarría, por la novena fecha del calendario anual de la categoría.

El piloto bonaerense, de 28 años, supo acomodarse en la vanguardia desde el comienzo de la competencia, luego de sostener un entrevero con el arrecifeño Luis José Di Palma (Fiat), quien protestó que el oriundo de Del Viso le cerró el paso en una de las curvas iniciales del trazado.

“No siento que Diego (Azar) haya respetado la línea en el frenaje. Para mí él cometió una maniobra imprudente”, explicó Di Palma, clasificado finalmente en el tercer puesto.

Lo cierto es que Azar, oriundo de Del Viso, recorrió las 21 vueltas en un tiempo de 31m. 51s. 641/1000. Aventajó por 2s. 913/1000 al cordobés Marcelo Ciarrocchi (Ford), quien arribó en la segunda colocación.

“Decidí ir a los comisarios deportivos para que me expliquen la maniobra. Creo que Josito (Di Palma) me tiró afuera 200 metros y el error fue suyo”, contestó Azar a los micrófonos de ‘Campeones’ (AM 590 Radio Continental).

Tercero llegó Di Palma (Fiat), a 14s. 938/1000; el porteño Lucas Guerra (Chevrolet) terminó cuarto, a 20s. 775/1000) y el rionegrino Facundo Aldrighetti (Lexus) culminó quinto, a 21s. 128/1000.

Principales posiciones del torneo: Di Palma (Fiat) 284 puntos; Azar (Lexus), 271; Ciarrocchi (Ford), 220; Facundo Aldrighetti (Lexus), 173; Oscar Sánchez (Chevrolet), 122; Guerra (Chevrolet), 107; José Manuel Sapag (Lexus), 94.

En el Top Race Series la competencia final quedó en manos del chaqueño Lucas Bohdanowicz (Toyota), mientras que en el Top Race Junior el triunfo correspondió a Andrés De Vega (Mercedes Benz).

Con información de Télam