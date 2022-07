Sergio Ramos será el DT interino de Barracas Central ante Patronato

Sergio Ramos, actualmente al frente de la división Reserva, será el encargado de dirigir al primer equipo de Barracas Central, que este martes se medirá con Patronato de Paraná, por la 10ma. Fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

El director técnico, exjugador de la institución en la década del ’90, asumió la conducción provisoria, tras la salida de su colega Alfredo Berti, quien presentó la renuncia al puesto en la noche del miércoles último, tras la derrota 1-3 con Estudiantes, en La Plata.

“Me sorprendió la ida de Berti como a todos. No esperábamos una decisión así de imprevista. Ahora me toca asumir esta responsabilidad y me siento tranquilo y preparado”, sostuvo ‘Rulo’ Ramos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Venimos trabajando en reserva y aprendiendo del cambio que tuvo el club a jugar en Liga, pero más allá de eso, tengo muy claro lo que tengo que hacer” amplió el DT, en declaraciones al sitio oficial de la entidad ‘rojiblanca’.

Ramos ya había tomado interinamente la conducción en febrero pasado, cuando asumió el compromiso de dar las indicaciones ante Colón de Santa Fe (1-2) por la Copa de la Liga, tras la salida de Rodolfo De Paoli, quien había conseguido el ascenso, pero perdió los tres primeros encuentros del pasado campeonato.

El nuevo técnico barraqueño tiene como ayudante de campo a Fernando Rizzo, mientras Alejandro Díaz y Lucas Nava son sus preparadores físicos.

“Lógicamente tenemos cosas que corregir. Por algo se dio la salida del entrenador. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para darle a los jugadores las herramientas necesarias para ganar el partido y así salir de esta situación incómoda", apuntó Ramos.

Barracas Central, con 9 puntos en la tabla de ubicaciones, recibirá este martes a las 20.00, en cancha de All Boys, a Patronato (14 unidades), en partido de la décima fecha.

Para ese cotejo podría estar disponible el mediocampista de gestación Fernando Valenzuela, quien resolvió algunos inconvenientes contractuales que tenía con el club y firmará una extensión del vínculo por un año, con cláusula de salida en diciembre venidero.

Con información de Télam