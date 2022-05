Nueva Chicago juega con Atlanta y Morón recibe a All Boys por la Primera Nacional

Nueva Chicago se medirá hoy con Atlanta en cancha de Defensores de Belgrano, mientras que Deportivo Morón será local ante All Boys, en la continuidad de la fecha 15ta de la Primera Nacional.

. Programa de partidos de hoy:

-Nueva Chicago-Atlanta (15.00, en cancha de Defensores de Belgrano, TyC Sports);

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

-Ferro Carril Oeste-Guillermo Brown de Puerto Madryn (19.00, DirecTV);

- Deportivo Morón-All Boys, (19.10, TyC Sports)

- Almirante Brown-Villa Dálmine (21.10, TyC Sports).

Libre Tristán Suárez.

. Resultados:

Sábado: Deportivo Madryn 2-Gimnasia (Mendoza) 0; Deportivo Maipú 0-Estudiantes (Buenos Aires) 1; Almagro 1-San Martín (San Juan) 0; Agropecuario Argentino de Carlos Casares 1-San Martín (Tucumán) 1; Sacachispas 1-Brown (Adrogué) 2 y Quilmes 2-Santamarina 0.

Domingo: Instituto 2- Santamarina 1; Flandria 0-Riestra 0: Temperley 1-Guemes 0; Alvarado 0-Chaco For Ever 3; Estudiantes de Rio Cuarto 2-San Telmo 1 Independiente Rivadavia 1- Rafaela 0;Mitre 0-Chacarita 3;Gimnasia de Jujuy 1-Belgrano 0.

Posiciones: Belgrano 34 putos; San Martin (T) 29;Brown (A) 27; Chacarita 26; Chaco For Ever All Boys, Estudiantes (BA), Instituto y Estudiantes (RC) 24; Dep. Madryn 23; Gimnasia (M) 22; Quilmes, Almagro 22; Agropecuario 21; Brown (PM), Riestra 20; Dep. Maipú, San Martin (SJ), Alte Brown, Ind. Rivadavia, Defensores de Belgrano 18; Gimnasia (J), Alvarado 17; Nueva Chicago, Atlanta 16 ; Morón, San Telmo 15; Rafaela, Mitre (SdE) 14; Temperley 13, Flandria, Guemes (SdE) 12; Sacachispas 11; Ferro 10, Villa Dálmine 10;Tristán Suárez, Santamarina 9.

Con información de Télam