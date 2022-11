Literatura, canciones y fútbol, la cita para un homenaje a Maradona en la exEsma

A dos años de su fallecimiento, Diego Maradona será homenajeado el viernes próximo en el Espacio de la Memoria, en la ex Esma, con un espectáculo de canciones y literatura a cargo del relator de fútbol Walter Saavedra y del músico Carlos Flores Romano para recordar al astro mundial, fallecido el 25 de noviembre de 2020.

En el bar cultural Eternautas, el espacio de H.I.J.O.S. de Capital Federal (ingreso por Avenida Libertador 8151), con entrada gratuita, relator y cantante rendirán homenaje al "10" a dos años de "su tiempo cumplido".

"Será un encuentro emotivo, con textos y música para que cantemos todos con Diego en nuestros corazones", dijo "Charly" Flores Romano a Télam, quien destacó el eje futbolero que tendrá el encuentro, para rodearlo de textos literarios y canciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La historia, la literatura, la política, el género, la memoria, la vida, todo en algún punto está atravesado por el fútbol y la música. Si un texto recuerda el horror que se vivió en la exEsma mientras se jugaba a pocos metros un Mundial de fútbol, después puedo cantar una de Charly como Los Dinosaurios, o La Cigarra, de María Elena Walsh", señaló el músico, quien junto con Walter Saavedra realizan desde tiempo atrás el espectáculo itinerante "Cantame un gol".

Al respecto, Walter sostiene que "Maradona fue un poeta. Pero un poeta guerrillero, combativo, un Paco Urondo del fútbol. Vivió en un estado de insurgencia permanente. Y su más grande poema lo escribió para todos los tiempos con la zurda en el Azteca de México. Y el mundo se levantó en almas".

"No nos ha resultado sencillo elegir los textos y las canciones para este espectáculo. Maradona es el futbolista al que más se le ha escrito y cantado en el mundo. Y hacerlo en este lugar es toda una responsabilidad. 'Extraño tu gambeta indescifrable, el gesto intimidante de tu enfado, y aquella rebeldía insobornable que acaso fue el mejor de tus pecados', dice uno de los poemas que forman parte del espectáculo", completa Saavedra.

"Si una canción es sobre fútbol, bienvenida sea. Walter eligió para leer 'Piel de Judas', un cuento de Juan José Panno relacionado con la temática de género, y me acordé del tango 'El sueño del pibe'. Le cambié un poco de la letra y lo transformé en 'El sueño de la piba'. Antes de presentarlo en vivo lo grabé y se lo envié a Mónica Santino, quien acaba de celebrar los 15 años de La Nuestra Fútbol Feminista, en la Villa 31 y se emocionó. Golazo", agrega Charly.

En estos espectáculos, Saavedra se reencuentra con el micrófono en clave de relator, trabajo que actualmente no hace con la frecuencia que quisiera porque "no me gusta relatar un partido de fútbol por radio mirando un televisor en el estudio, es como hacer un karaoke a las dos de la mañana, ponele Uno se cree que canta pero en realidad está haciendo la mímica".

"Durante la pandemia, en el momento más traumático, hubo que aceptarlo porque estaba vedado el ingreso a los estadios, pero resulta que ya desde antes del Covid la mayoría de las emisoras utilizaban este sistema. Y lo siguen haciendo. El relator radial tiene que estar en la cancha porque es ahí donde marca una diferencia. Puede contar cosas que la televisión no muestra. Para mí, relatar fútbol es leer en voz alta lo que los jugadores escriben con los pies", concluyó el relator que en el homenaje a Maradona volverá a contar sus goles, mientras Flores Romano le pondrá música.

Con información de Télam