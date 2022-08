Lautaro Acosta apuntó contra el arbitraje: "Sospecho un montón"

El delantero y referente de Lanús, Lautaro Acosta, apuntó contra el arbitraje en el fútbol argentino al asegurar que "sospecha" un "montón" ya que "siempre perjudican a los mismos" equipos.

Luego de la derrota del domingo contra Aldosivi (1-0) en la que Pablo Dóvalo omitió un llamado del VAR por un supuesto penal, el "Laucha" expresó su bronca y advirtió que "va a pasar algo" con el arbitraje.

"Cuando te están perjudicando bastante, primero dudo. Después, digo 'son malos para todos' pero ahora no, algo está pasando", empezó Acosta en su descargo con el programa Paso a Paso de TyC Sports.

"Ahora sospecho un montón. Que me suspendan. Me querían dar 25 fechas y me dieron 8", continuó, en referencia a la suspensión que recibió a fines del año pasado por amenazar al árbitro Darío Herrera.

"¿Vieron lo de Patronato? Va a pasar algo con los árbitros. Siempre se equivocan y perjudican a los mismos y favorecen a los otros", denunció el delantero que todavía cumple la otra parte de la sanción que le impedía ser capitán del equipo por un lapso de ocho meses.

"Si no se ponen las pilas con Lanús, tenemos que reaccionar y hablar todos. Yo soy el 'loquito' pero que no nos perjudiquen más porque la situación se va a la mierda", completó el experimentado delantero.

Con información de Télam