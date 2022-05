El puntero Belgrano visitará mañana a Temperley en la continuidad de la Primera Nacional

Belgrano de Córdoba, sólido líder de la Primera Nacional, asumirá un riesgoso desafío cuando visite mañana a Temperley en el encuentro saliente de los nueve que le darán continuidad a la fecha 17.

El partido se jugará en el estadio de Temperley este domingo desde las 17.10 y será televisado por TyC Sports.

El resto de la programación dominical de la jornada incluirá los siguientes partidos: Deportivo Madryn-Güemes (15.00), Estudiantes de Río Cuarto-All Boys (15.10, TyC Sports), Deportivo Maipú-San Martín de San Juan y Gimnasia de Jujuy-Almirante Brown (15.30), Alvarado-Gimnasia de Mendoza (16), Mitre-Atlético de Rafaela (17), Ferro-Santamarina (19.10, TyC Sports) y Almagro-San Telmo (21.10, TyC Sports).

Belgrano (37 puntos) no detiene su marcha con un 82% de eficacia que lo ha situado en la punta sin que nadie pueda hacerle sombra.

El equipo de Guillermo Farré cuenta con una figura desequilibrante en la ofensiva como Pablo Vegetti, autor de 6 goles, acompañado por Mariano Miño en la gestación y en defensa afianzado con la experiencia de Alejándro Rébola (33 años) y Diego Novaretti (37).

Belgrano el pasado miércoles también se dio el gusto de avanzar en la Copa Argentina, eliminando a Platense, en La Rioja, en definición remates desde el punto penal (1-1 en los 90 minutos), con un equipo alternativo.

Mañana el "Pirata" visitará a Temperley (15) que pese a su floja campaña vine de dos triunfos seguidos y lucha por acercarse a la zona de clasificación para el reducido por el segundo ascenso del 3ro. al 13ro. en la tabla.

All Boys (26) visitará en Córdoba a Estudiantes de Río Cuarto (24). El "Albo" suma siete fechas sin derrotas con tres triunfos y cuatro empates y no tiene intenciones de detener su ascenso en la tabla, mientras que Estudiantes, que en su feudo no pierde hace cinco compromisos, no logra ponerle fin a un irregularidad que lo pasa de vencedor a derrotado fecha a fecha.

En Caballito, Ferro (16), por primer vez con dos triunfos seguidos en la temporada, pretender seguir sumando ante un Santamarina (9) que está último con una extensa serie de 13 partidos sin ganar, rendimiento que lo ubica como una de los candidatos a ser uno de los dos equipos que perderán la categoría.

El lunes jugarán Deportivo Morón-Deportivo Riestra (21.10, TyC Sports). San Martín de Tucumán tendrá fecha libre.

- Posiciones: Belgrano 37 puntos; San Martín (T) 32; Brown 31; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima (M) y Almagro 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto, Estudiantes (RC) e Independiente Rivadavia 24; Brown (PM) y Agropecuario 23, Quilmes 22; San Martín (SJ) 21; Deportivo Maipú (se le descontaron 3 puntos), Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Deportivo Morón y Gimnasia (J) 17; Ferro y Temperley 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Güemes 13, Flandria 12; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.

Con información de Télam