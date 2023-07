El ex delantero Daniel Vega fue presentado como nuevo secretario deportivo de Huracán

El ex delantero Daniel "Trapito" Vega, quien fuera figura de Los Andes pero especialmente de Platense, donde dispuso de su primera experiencia cono secretario deportivo, ahora realizará la misma función en Huracán, donde también revistó como futbolista entre 2012 y 2013.

David Garzón, presidente de Huracán, afirmó en su presentación que conoce "muy bien a Dani (Vega) y sé lo que puede aportar. Hizo un gran trabajo en Platense. Su sueño era trabajar en el club de sus amores. Tiene el plus de conocer al club".

"Por otra parte, siempre dijimos que no había problemas en el vestuario, y ahora sigue igual. Entiendo a Fernando Tobio y le dije que, como hincha, me sentía identificado con esa declaración. Creo que generó cosas positivas, pero insisto en que el vestuario estaba bien cuando lo decíamos antes. Él sintió que algunos no estaban al 100 por ciento y lo expresó. Y me pareció perfecto", refrendó sobre los cuestionamientos del ex Boca.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Y en cuanto al nuevo técnico, Diego Martínez es un técnico que expresa el fútbol que le gusta a la gente de Huracán. Lo sigo desde el ascenso y siempre lo quise traer. Su forma de juego encaja perfecto en este club. Pero este es un mercado de pases corto y con pocos jugadores sin contrato. Hay que pensar en los errores que tuvimos y tratar de no repetirlos", remarcó.

Y al hacer nombres propios sostuvo que con "(Santiago) Hezze hay una negociación vigente con un club. No hay nada cerrado. Queremos que juegue hasta el final de este torneo. Y por (Guillermo) Soto no hay nada. Me llamaron muchos periodistas de Chile pero ninguna oferta concreta nos acercaron", aseguró. Lucas Merolla se fue libre.

Con información de Télam